港府資助買船　新渡輪港九小輪聯合招標購首批22艘　料涉約25億元

政府於2019年的《施政報告》中宣布會資助服務離島的航線，在2021年起分兩個階段為11條航線，全面更換較環保及有新配備的船隻，涉及約47艘船。涉及的兩間船公司昨（27日）就首批22艘船發出聯合招標，當中包括4艘混能船及兩艘使用柴油-電力系統的船隻。



政府於2019年的《施政報告》中宣布會資助服務離島的航線購新船。（資料圖片）

按港九小輪網頁顯示，將聯同新渡輪就22艘船的設計及建造招標，包括一艘300座、3隻400座、7艘450座、9艘500座及兩艘1,000座的船隻，將用於6條主要離島航線使用。有關招標將於12月30日中午截止。

有網站引述消息披露的標書內容，據了解，22艘新船中，有13艘將會服務新渡輪營運的航線，其中一艘為300座及一艘1,000座的大型渡輪將使用柴油及電力系統，而一艘500座及一艘1,000座大船，將會為混能船。其餘9艘船則於港九小輪航線服務，當中有兩艘450座船會使用混能系統。即今次招標，共有6艘使用混合動力新船隻。

天星小輪曾測試柴油電力驅動系統 減排效果明顯

天星小輪於今年5月曾就使用「柴油-電力驅動系統（DEP）」試驗向環保署呈交中期報告，當中指出，DEP渡輪每小時耗油量比傳統渡輪僅少1%，但氮氧化物排放量減少77%；懸浮粒子及黑煙煙度亦明顯下降86%及50%，一氧化碳和碳氫化合物排放量分別滅少33%和83%。

政府出資買船計劃總預算涉逾57億元

翻查政府當年文件，政府有要求首批由政府出資購買，交由船公司使用的船隻，須至少有6艘為混合動力船。若首批採購混合動力船隻試驗成功，第二批採購的25艘船將全部採購此類船隻。

政府當時預計，首批船隻資助計劃開支為25.28億元，但若該6艘混合動力船隻時機未成熟，政府將會再購6艘柴油船替代，整個項目預計需57.88億至68.97億元。

▼水上的士船內設備▼

