地區組織辦活動即場幫長者打針　聶德權：接種疫苗才可建立保護網

油尖旺地區組織活動今日（28日）舉辦「油尖旺長者疫苗接種日」活動，透過健康講座、醫生諮詢，鼓勵在場的170位70至90多歲的長者參與疫苗接種。

公務員事務局局長聶德權到場支持活動，並與長者們交流。聶德權指，有長者透露，對於自己身體狀況有疑問，認為活動提供的支援及資訊非常方便，由用家角度出發，十分貼心。



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長者出席健康講座、再即場諮詢醫生意見後，可即場決定是否在官涌社區疫苗接種中心接種科興，或預約接種復必泰疫苗，聶德權透露，有長者聽完講座後即場接種疫苗。聶德權強調，唯有大家齊心接種疫苗，才可以在社區建立保護網，因此呼籲現場長者到社區推廣，向「茶友」、「麻雀腳」宣傳接種疫苗，讓大家可安心共聚。

聶德權指，目前全球疫苗接種已近50億劑，內地已接種了20億劑，接種率高的國家或地區，長者接種率都處於高水平。但香港情況有別，70歲或以上長者接種率非常低，每四人只有一人接種了第一針，情況令人憂慮。但他亦表示，在接種中心見到人頭湧湧，有長者，也有父母與子女一同接種，希望市民能保持接種勢頭，繼續為恢復正常生活而努力。

他感謝油尖旺的地區組織及領袖、接種中心團隊、參與健康講座的義務醫護人員及義工，大家齊心努力，為市民提供便捷服務，推動疫苗接種。