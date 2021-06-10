因八九民運投身教育界　首代通識老師張銳輝提早退休：教學設紅線

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-10 13:36

教協早前調查指，有四成教師有意離開教育界，主任級教師比例佔最多，主因是「政治壓力日增」。教育局將通識科改革成「公民及社會發展科」，新學年中四級開始轉讀新科。執教近30年的資深通識科教師張銳輝，向傳媒確認將於本學年結束後提早退休，離開教師崗位。他解釋是感到教育局已設下紅線，難貫徹以往的專業自主。 張銳輝在八九民運後，在香港大學太古橋留下了「冷血屠城烈士英魂不朽，誓殲豺狼民主星火不滅」標語，期望將認識中國、爭取民主自由的理念傳承，故畢業後入教育界，並在1997年回歸前已任教通識科，主教香港研究及今日中國兩個當年未普及的單元。

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資深通識科教師張銳輝身兼教協理事，1989年民運時仍屬港大學生的張銳輝，在太古橋留下了「冷血屠城烈士英魂不朽，誓殲豺狼民主星火不滅」兩句標語，譴責解放軍在北京屠殺學生和市民，寄語港人要抱守真相、捍衞公義，至今港大學生會仍每年重髹。

他數年前接受教協訪問時表示，八九民運、六四事件，令他大學畢業後投身教育界，期望「把認識中國和爭取民主自由的理念傳承到下一代」。在港大修讀社會科學的他，邊在中學任教初中經濟及公共事務科等科目，一邊兼讀教育文憑。

當時很多朋友受到六四的影響，因而投身不同行業，有投身傳媒以報導真相為己任的，也有自此從政的，當時自己的感覺是想把認識中國和爭取民主自由的理念傳承到下一代，於是便選擇了投身教育界到中學任教了。 張銳輝

（資料圖片）

考評局1992年新增多科高級補充程度（AS-Level）科目，當中亦包括通識教育科，張銳輝遊說任教學校教長開設，1995年開始任教通識科，他選了任教香港研究及今日中國兩單元，是當年較少見，原因是希望及早裝備學生面對回歸後的香港。

他曾透露，任教通識科是希望教導學生多角度分析社會議題，尊重多元文化、建立個人的價值觀，成為負責任公民，亦不時帶隊到內地考察，讓學生認識中國，他曾形容，「在即食文化的年代，通識科正正就是以不同的理論框架裝備學生，學習如何在尊重多元的基礎下進行理性討論，從而關心不同的社會議題。」

資深通識科老師張銳輝認為，教育局設下紅線，令教師無法以往般專業自主。(資料圖片／梁鵬威攝)

教育局長楊潤雄去年底指，老師需向學生講述政府就港版國安法成立的立場時，張銳輝當時形容教育界瀰漫白色恐怖，仍建議教育同工戰勝恐懼，秉持專業，堅持教導學生多方面思考，非做官方傳聲筒，例如「知己知彼」，多讀教育政策，認識政策制定程序，至於課堂討論材料，他指出內地媒體亦會報道貪腐、批評民生經濟事宜，老師可引用相關資料。

張銳輝籲老師把握空間 勿做傳聲筒

然而，今日《星島日報》報道，張銳輝確認本學年結束後會提早退休，「不再繼續現時的教學工作」。他坦言是因公民科課程及評估指引下，認為教育局已設下紅線，教師無法如以往般專業自主教學，開放討論及多角度思考都變得困難。

公民科要求學生須赴內地考察，張銳輝估計，不少教師為免受壓，或直接參與官方行程，他寄語公民科教師把握謹餘教學空間，延續多角度思考教學，盡力明辨是非，「毋須恐懼當權者的無理威嚇」，勿做「傳聲筒」。