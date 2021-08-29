開學｜公社科教師壓力大　73%人指一國兩制下香港單元最難教

教育局早前公布高中四個核心科目，即中國語文、英國語文、數學及公民及社會發展科將的改善方案，當中公社科將取代以往通識科，並即將於新學年在中四推行。香港青年協會青年研究中心與領袖學院成立的「青年創研庫」今日（29日）公布的研究報告調查結果顯示，受訪公社科教師較其他科目教師，在教學準備及教學信心方面最為不足，同時也感到最大壓力，67.7%受訪教師認為最大挑戰是缺乏詳細課程內容，72.9%人認為「一國兩制下的香港」是最難教授單元。



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青年創研庫今年6月21日至7月19日，分別訪問了395名高中核心科目主任及975名初中學生，並與11名中學教師和3名中學校長作深入訪談。

公社科教師壓力最大 教學信心最低

結果顯示395名受訪教師，均表示大致清楚相關課程改動，平均分高於6分。惟在教材教案準備方面，中文科及公社科分別僅獲4.8分及2.49分，平均分低於5分的中位數，而受訪公社科教師較其他科目教師，感到最大壓力，為7.97分，教學信心亦最為不足，僅得3.63分。至於受訪的975名初中生，對各核心科目轉變認知一般，平均分均低於5分的中位數。

青年創研庫今日（29日）公布相關的研究報告，結果顯示受訪公社科教師相較其他科目教師，在教學準備及教學信心方面最為不足。（青年創研庫提供）

公社科方面，受訪教師認為最大挑戰是缺乏詳細課程內容，佔67.7%。他們並認為「『一國兩制』下的香港」是最難教授的單元，佔72.9%，另有74%受訪教師同意新課程減弱學生多角度分析能力。

受訪學生希望公社科內地考察可加入與當地學生交流環節

受訪學生興趣方面，對於「『一國兩制』下的香港」、「改革開放以來的國家」和「互聯相依的當代世界」的興趣，分別為4.37，4.20和5.71分，前兩項均未達5分的中位數。而公社科的課程包含內地考察，希望加入「與當地學生交流」佔33.7%，「了解創新科技發展」則佔32%。

有受訪校長反映，學校面對最大困難是整體課程規劃，涉及核心科目和選修科目的教師人手調配、公社科教師未來的職涯發展等。

林惠業認為，政府當局應加強宣傳和解說措施，讓社會人士明白改動理念及推行方式。（青年創研庫提供）

青年創研庫教育組副召集人林惠業認為，政府當局應加強宣傳和解說措施，讓社會人士明白改動理念及推行方式，並盡快為教師提供更多參考教材、教案及工作坊，以協助教師規劃課堂。考評局亦應盡快提供更多與課程指引一致的考評準則和示例，增加教師面對轉變的信心。