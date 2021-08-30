垃圾徵費｜單幢樓保安清潔工有限　物管業憂難確保住戶守法

諮詢多年的垃圾徵費終落實，政府將提供以18個月為基礎的準備期，之後經立法會同意再擬定正式生效日期，日後市民必須購買指定垃圾袋棄置垃圾。香港物業管理聯會會長李偉宗今日（30日）在電台節目中指，部分單幢樓僅得一名保安員駐守，甚至沒有夜更保安員，難以監管居民棄置垃圾，而過去有住戶將雜物或垃圾棄置梯間，即使清潔工或保安嘗試找出物主，但很多時無人承認，擔心日後清潔工及保安員工作量將增加。



垃圾徵費落實後，市民必須購買指定垃圾袋棄置垃圾。 （資料圖片）

憂增加清潔工及保安員工作量

李偉宗表示，有單幢樓只得一個保安員駐守，在最低工資實施後，有大廈甚至沒有聘用夜更保安員，故擔心日後難以監管。李又指，現時若遇上隨意棄置的大型傢俬或雜物，清潔工或保安都會嘗試找出物主，但很時候沒有住戶會承認。他亦說，不知道日後如何執法，除了擔心會加重清潔工或保安員的工作量外，又指現時的民事索償程序繁複。

雜物棄梯間難尋物主 如何執法未清晰

李偉宗表示，過去有住戶曾將雜物或垃圾放在梯間，若找不到物主，最終要法團或管理公司自費清理，成本雖然最終由住戶支付，但要各住戶一起攤分。

他說，過去曾與環保署接觸，署方稱或會資助在公眾地方安裝閉路電視，又稱當遇到違例情況可通知署方執法，但他說：「投訴佢（執法人員）就黎，但好多時佢嚟到後已經處理咗件事，相信過程幾晒時間。」