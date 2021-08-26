垃圾徵費︱黃錦星承諾加強支援配套　向綜援家庭每月發放津貼

立法會今日（26日）三讀《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》，並獲得通過。政府承諾加強社區回收支援、設至少18個月準備期，稍後才公布具體生效時間，並協助商界處理廚餘問題。環境局局長黃錦星在表決後見記者，表示未來工作將充滿挑戰，承諾加強支援配套，計劃徵費實施後，每月向綜援家庭每人發放$10津貼。



被質疑只向市民「開刀」 黃錦星稱對生產商及企業同樣有行動

黃錦星指，多謝立法會三讀通過法案，特別多謝法案委員會的工作。他指，未來工作將充滿挑戰，但減廢減碳是未來必須做的工作，社會須同心協力。他表示，未來準備期內的工作工作主要包括三方面，包括善用時間培養移風易俗、加強支援和回收配套、加強推廣宣傳教育。

《香港01》記者問到，未來會否規管生產商和企業減少過度包裝、製造不必要的垃圾，而法例率先向市民「開刀」是否不公平，黃錦星回應指未來會與企業和生產商有更多溝通。他指，在條例通過之後可以推動各超級市場推出更多比較少包裝、可回收的商品予市民選擇，又指大部份商品的包裝其實也可以善用作其他用途甚至回收。他續指，條例目的是希望源頭減廢，亦相信可令各企業和生產商改變生產方式。

黃錦星亦強調當局已經考慮到基層市民的處境，在條例實施之後會向綜援家庭發放每個月的垃圾徵費津貼，而且市民亦都可以主動到各大社區回收中心「綠在區區」回收不同廢物去換取積分，積分最後可以換取一些實用的家庭用品和食品，這都是幫助到市民的生活。