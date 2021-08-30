情夫聲稱出於對已婚女友的愛　聽指示向其夫潑通渠水　認罪候判

男廚師與已婚婦發展婚外情，從女友口中得知其夫也有出軌，聲稱出於對女友的愛而聽從其指示，向其夫潑通渠水代為報復，女友更教他其夫出現時間及如何避過閉路電視，最終向警方自首。廚師今(30日)在高等法院承認意圖淋潑腐液罪，控方確認，被告有向警方供出其他涉案人士，相關人士亦已被起訴及進行交付程序，法官欲先了解該案進度後再作判刑，將案件押後至10月4日再訊。



被告陸智勤（31歲，咖啡店廚師）承認在2019年11月27日在將軍澳一個屋苑的停車場向一名張姓男子，淋潑腐蝕性液體。

事主回家途中被潑液

案情指，事主當日經停車場返家途中，一名男子突發將紙杯內的東西淋向他，令他的頭部、面部、身上感到極為疼痛，他走到附近的便利店求助並送院治療，他頭部至頸部、雙手及背部均出現燒傷。

被告稱受女友指示報復

被告在案發後兩日到警署自首，警誡下承認與事主妻子在同一間餐廳工作時認識，明知對方已婚，但仍與對方發展婚外情。女方更告知他，其丈夫（即事主）亦有婚外情，及未有支付家用，稱要進行報復。

事發當日，女方指示被告要向她的丈夫淋通渠水，亦透露其夫當日與另一女子外出，她稱知道丈夫返家時間，叫被告在家樓下守候，又教被告如何避開閉路電視鏡頭。

為愛女友而不計報酬犯案

被告便趁事主在停車場時下手，惟行兇時被告的手腳也遭通渠水所傷，他又解釋因為愛女方才犯案，在事件中沒有得到報酬。

事主的頭、頸、上身、上肢均受到化學燒傷，要進行植皮，其視力亦受到影響。

案件編號：HCCC366/2020