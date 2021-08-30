開學｜新巴城巴9.1加強11條線服務　運輸署提醒學生預早出門

後日9月1日就是開學日，運輸署今日（30日）預料屆時交通會較繁忙，提醒學生預早出門。新巴城巴表示，為配合開學安排，9.1當日會加強11條路線的服務，而學校路線或上課日特別班次亦於同日恢復服務。



運輸署發言人今日提醒學生，應預先了解要乘搭的交通工具路線，尤其是本學期起就讀新校的學生，並在開學日預留充裕乘車時間。署方指，預料屆時交通會比較繁忙，已提醒各主要公共運輸服務營辦商，於開學日提供充足的公共運輸服務，以應付乘客需求。

緊急事故交通協調中心監察開學日交通情況

發言人又稱，運輸署緊急事故交通協調中心將監察當日的交通及公共運輸服務情況，派員到全港各主要地點實地視察，向協調中心匯報最新情況並，與各公共運輸服務營辦商及有關政府部門保持聯繫，有需要時安排加強公共運輸服務，或通知警方協助疏導交通。

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新巴城巴學校線及特別班次開學日恢復服務

新巴城巴表示，為配合教育局的上課安排，將於9月1日加強新巴23、25、27、78、82X及702號線；以及城巴11、12A、25A、41A及48號線的服務。另外，學校路線或上課日特別班次亦於同日起恢復服務，當中包括以下路線及班次：