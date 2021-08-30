新冠疫苗｜政府放風設健康通行證　梁子超憂惹反感：不要過度迷信

公務員事務局局長聶德權昨（29日）「放風」指不排除參考法國推行「健康通行證」，將來或要求處所施加限制，只有已接種疫苗人士才可進入。呼吸系統科專科醫生梁子超今日（30日）在電台節目中指，法國通行證措施只是想鼓勵接種，在當地是否有效是「有目共睹」，呼籲不要過度迷信。他又認為，限制進入場所若涉及必須日常生活服務，便等同強制措施，或令部份市民反感。



呼吸系統科專科醫生梁子超。（資料圖片）

法國健康通行證曾在當地惹爭議 成效「有目共睹」

翻查資料，法國7月推出「健康通行證」後，確診個案依然高企，單日確診數字曾達3萬宗。梁子超認為，法國的措施只是想鼓勵接種，是否有效大家「有目共睹」，因此呼籲不要過度迷信，又稱有關措施在法國引起爭議。

梁子超說，倘日後限制進入的場所涉及必須的日常生活服務，便可能等同強制措施，或會令部份市民反感，亦會影響服務供應，例如政府曾經禁午市堂食，惟不少市民仍要上班，最終做成不便，亦有市民要跪地用餐。

政府應清楚解說 釋市民對疫苗疑慮

梁指，本港問題在於市民對疫苗的信心，現時疫苗副作用風險通報上，令長者、長期病患者有疑慮，而政府一直亦未有解釋清楚哪類「極少數人」不宜打針。他認為，政府應正面解釋市民對疫苗的憂慮。

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不認同復必泰較科興適合長者：兩隻都應盡快打

梁子超又指，不認同復必泰比科興適合長者，又指兩款疫苗長者都可接種，復必副的副作用有發燒、頭痛、肌肉痛等，但一般較輕徵，「兩隻都可以打，同埋應盡快打。」

對於有專家指，若長者接種率達7成等可逐步通關，梁表示，雖然英國長者接種率很高，但Delta變種病毒仍在持續爆發。對於是否放寬社交距離措施，他認為政府必須要先做好外控輸入，使病毒不會在社區爆發，而長者亦應盡快接種疫苗，以保護自己。

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