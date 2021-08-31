開學｜創知中學：部份高中年級9月中達七成接種　為學生組團打針

明天（1日）是新學年開學日，教育局更新防疫指引，師生分別達七成接種率可恢復全日面授。創知中學校長黃晶榕今(31日)於港台《千禧年代》表示，恢復全面復課是社會共識，家長亦期望子女盡快重返校園，他預期9月中，其學校部份高中年級將可率先達標，開學後將會安排老師帶隊，帶領有需要學生前往疫苗接種中心打針。

他又指，校方已安排下午時間表，容許已打兩針學生在校午膳及參與全方位活動包括講座、電影欣賞會等。



創知中學校長黃晶榕指，恢復全面復課是社會共識。（資料圖片）

本港學校將於明日（1日）開學，教育局早前向學校發出更新的預防新冠病毒健康指引，包括學校不應舉辦家長日、開放日、校園參觀、陸運會或水運會等大型集體活動；亦應盡量避免舉辦畢業禮。若要舉辦畢業禮，須盡量縮短典禮時間、減少表演活動，以及限制入場總人數等。

至於恢復全校全日面授課堂的學校，教育局容許校方在繼續嚴格遵守防疫措施及指引的大前提下，可進行集會、小組活動、陸運會及水運會，但只予已完成接種兩劑疫苗逾14天的學生，參加陸運會及水運會。

黃晶榕指，局方指引清晰明確。他以其學校為例，初中接種疫苗率達一半，中六則有六成八接種率，估計最快9月中高中部份級別或會達七成，但整體仍有待達標。他表示，恢復全面復課是社會共識，校方待開學後，會由老師帶隊，安排有需要學生前往疫苗接種中心。

黃晶榕指，大部分家長期望子女可盡快重返校園。(資料圖片)

家長期望子女可盡快重返校園

黃晶榕又指，隨著新學年開展在即，校方已安排相關時間表，包括善用下午時間，已打兩針滿14天的學生可留校午膳，亦會為相關學生安排全方位活動，包括專題講座、電影欣賞會、棋藝活動等。黃晶榕說，早前校方已舉辦網上家長會，收集意見，大部份家長認為子女過去兩年荒廢學業，另沉迷上網，期望子女可盡快重返校園。

黃續說，與大部份學校一樣，其校有將運動會編入校曆表，但持觀望態度，最終或以小型競技比賽代替。被問到未打針學生是否不能參與，他表示是跟隨教育局指引，「用心良苦，想參賽就快啲打針。」

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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中大調查︰學童近視發病率是疫情前的2.5倍

疫情持續下，對本港學童影響深遠。中大醫學院研究發現，在新型肺炎疫情期間，本港學童出現近視爆發式增長。中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇，於同一個港台節目表示，於2019年12月至2020年1月期間，招募709名6歲至8歲兒童對照研究，發現學童近視發病率是疫情前的2.5倍，近視加深亦變差，估計他們近視每年加深80度，是疫情前近2倍，建議學童每天花2小時或每周14小時接觸戶外環境，使用電子產品則要適時休息。



另外，香港教育大學一項調查則發現，超過四成受訪初小學生對網課感到煩躁不安和孤獨。浸信會愛羣社會服務處兒童、青少年及家庭服務社工麥麗婷表示，相信主因與學習模式轉變有關，亦失去小息時間，減少社交機會。受訪教師則指，發現不少學生未能追上學習進度，網課氣氛亦相對較弱，另較難督促學生。