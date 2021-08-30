滯留印尼港人炮轟港府只准印傭來港：疫苗證書一樣、待遇卻不同

港府特准在印尼及菲律賓的外傭由今天（30日）起來港，只要他們在當地已完成新冠疫苗接種。不過，由於印尼並非世衞指明「嚴格監管機構」國家，有滯留在印尼的港人向《香港01》投訴，即使手持一份與外傭相同的疫苗接種紀錄，亦不獲認可，不能回港，炮轟港府處理手法不公及荒唐。



記者正就事件向食物及衞生局查詢。



滯留港人：年半無回港 渴望回來與妻兒相聚

印尼和菲律賓現時屬於「高風險地區」組別，除非已完成接種疫苗及持有港府認可的紀錄，否則不能來港，早前政府宣布與印尼及菲律賓政府訂定雙邊疫苗紀錄認可協議，特准認可當地接種紀錄，容許已在當地完成接種疫苗者來港，惟有關安排只限於已獲聘外傭。

滯留於印尼的港人魏先生表示，他在印尼接種了兩劑國藥疫苗，但由於印尼並非世衞指明「嚴格監管機構」國家，其接種紀錄不受港府認可，不可回港。魏先生去年初到印尼從事工程工作，至今已有年半無回港，渴望回港與妻子、三個子女相聚，加上其工作簽證即將到期，急須回港續領護照，以辦理新的工作簽證。

圖為香港政府提供、由印尼政府簽發的疫苗接種證書之樣本。（政府新聞處文件截圖）

香港讓外傭去打工，竟然不讓香港人回家。大家都是在印尼打的疫苗，不承認香港人的，就承認外傭的？ 滯留印尼港人

魏先生狠批政府的政策不公，他指在印尼打針後會獲得紙本和電子針卡，針卡的內容、格式等等與外傭完全相同，難以理解為何港府不予認可，「之前朋友移民，我覺得是大家的個人選擇，現在覺得真的是政府讓人很心寒！」他曾向入境處、衞生署等查詢及投訴，仍不得要領。

魏先生（被打格者）直言，自己去年初到印尼從事工程，至今已有年半無回港，渴望回港與妻子、三個子女相聚。圖為魏先生和他的同事。（受訪者提供）

魏先生稱由印尼前往其他國家的航班本身就少，難以先到其他國家「過渡」21天後再回港，而飛往內地的航班就更為爆滿，最快也需兩個月後才有機位，「過冷河」的方式實屬不可行，盼港府能夠批准他直接回港，自己不怕檢疫21天，只要能夠回港便心滿意足。