新冠肺炎｜增2宗輸入個案　患者同機抵港　連續14日本地零確診

本港今日（31日）錄得2宗輸入確診個案，連續14日本地零確診。新增個案中，一名39歲希臘抵港男子證實帶L452R變種病毒，他4月時已於香港接種兩劑復必泰疫苗。另有一名土耳其抵港2歲女童確診，至於初步確診個案則少於5宗。



本港增兩宗輸入輸入個案，連續14日本地零感染。（資料圖片／羅君豪攝）

兩患者同坐土耳其航空抵港 2歲女童未知是否帶變種病毒

今日新增2宗輸入個案，第一名患者是一名2歲女童（編號：12112），她來自土耳其，於8月27日坐TK083航班抵港，沒有病徵，是否帶L452R變種病毒仍待檢測。

希臘抵港39歲男帶變種病毒 4月在港接種兩劑復必泰

第二名患者，涉及一名39歲男子 （編號：12113），他於8月27日乘TK083航班由希臘抵港，在北角華美達盛景酒店檢疫。他在3月23日及4月13日，在香港接種兩劑復必泰疫苗，7月13日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

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