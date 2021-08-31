新冠肺炎｜一成社企疫下結業　麵包工房轉型學堂　化危為機助弱勢

疫情重挫經濟，行行艱難，社企也困難重重，香港社會企業總會會長吳宏增指，根據社企名錄有六十多間社企於疫情下結業，為了在疫情下求存，有社企轉型，成功化危為機。有麵包工房一度幾乎零收入，陷經營危機，最後轉型以到會型式售賣產品，；有接摩店推出預售劵，並將一半收益用作支付薪金上。



吳宏增引用社企名錄數據，指過去一年有超過六十間社企在疫情下結業，接近一成。 （馬煒傑攝）

社會總會今日（31日）舉行社企交流，分享疫情下的困難及機會。總會會長吳宏增引用社企名錄數據，指過去一年有超過六十間社企在疫情下結業，接近一成。

龍城麵包工房在疫情底下生意大減，更一度跌至只有5%的生意額，近乎零收入。（馬煒傑攝）

生意額跌至僅5% 轉型教弱勢製作麵包

面對疫情，有社企抵受不住嚴峻考驗結業，亦有社企決定轉型。烏都鄰舍中心的龍城麵包工房疫情下生意大減，一度跌至只有5%生意額，近乎零收入。為改善狀況，中心主任嚴紅玉決定轉型，以網上落單到會形式售賣食品，又將店舖改為鄰舍學堂，教導南亞裔人士 弱勢社群製作麵包，讓他們有一技之長，得以自力更生。

推預購劵保障員工薪金

不少視障人士會投身於按摩行業，但受防疫措施限制，按摩院需斷續停業，令香港失明人協會設立、為顧客提供按摩及咖啡服務的休Cafe，生意亦同樣大受打擊。總幹事高碧姬提到，協會為保障視障按摩師生計，休Cafe推出「享明天按摩券」預售券，將一半所得費用直接給予參加計劃的按摩師作薪金，助他們解決經濟需要，餘下一半則會在兌換按摩服務後發放，未有兌換則會扣除成本後分發至按摩師手中。

疫下擴張 轉攻網上生意

新生精神病復會不但於疫情下轉危為機，更於疫市下擴張生意，於六月時開業新餐廳so330，成為會內首間於市區內的餐廳，更夥拍失明人協會舉行培訓班，幫助休Cafe的視障員工提供24小時咖啡務實訓練課程，以助他們投入工作。另外，餐廳亦轉攻網上生意，例如推出手工點心及食物急凍包，利用疫情其間網購熱潮，轉危為機。