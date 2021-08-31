學童快樂指數較反修例風波時略升　嶺大學者：社會回復穩定

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所的調查顯示，今年香港學童的整體快樂指數為6.85，比起前年的6.81稍高，上升了0.04分，創下調查以來的第三高，學者指主要是社會回復穩定，暴力及破壞的畫面減少。調查顯示，相對於非直資小學，直資小學學生的快樂指數明顯較高，分別得7.68分及7.16，差距0.52分，屬明顯分別。



嶺南大學潘蘇滬港經濟政策研究所所長何濼生教授（中）認為，學生快樂指數回升主要是因為社會回復穩定。（黃慧珊攝）

由和富社會企業「香港開心D」以及嶺南大學潘蘇滬港經濟政策研究所主辦的「學童快樂指數調查」，共有15間小學和8間中學參加調查，並成功收回1,591名小學生及1,111名中學生、以及197名教師回答問卷。

以10分代表最快樂，調查結果顯示，2020/21學童快樂指數為6.85，創下自2012/13年開始以來第3高。今年有約7%的學童不同意或非常不同意有足夠的時間做自己喜歡的事情。

研究所所長何濼生教授表示，今學年的快樂指數沒有下跌，主要是因為社會回復穩定，暴力及破壞的畫面減少。他指2014/15的佔中和餘波、2019年的逃犯條例修訂事件，都打擊學童的心理質素。

另一方面，調查發現相對於非直資小學，直資小學學生的快樂指數明顯較高，獲得7.68分，較非直資小學學生高0.52分。何濼生認為，有可能出於直資學校學生的家庭大多較富裕，又或學校的教育較佳、 或學習環境壓力相對較少。種種原因都有機會造成這現象，調查團隊表示希望日後有機會深入探討這現象。

同時，本學年的學童生命教育指數下跌，代表校內愛智毅行教育相關活動相對2018/19年下跌，例如採訪、訪客活動、乃至很多藝術活動都被逼取消。但調查亦顯示，學童生命教育指數與學童快樂指數成正比，即學童生命教育指數愈高與學童快樂指數愈高。