兒童快樂指數創新低　7成想與朋友見面　逾半對前景欠信心想移民

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-04-16 19:41

新冠肺炎疫情持續超過一年，兒童在學習、社交、情緒上也受到不同程度的影響。香港小童群益會以「希望感」為主題，向兒童進行調查。結果顯示，受家庭經濟及疫情影響，兒童快樂指數跌至近年新低。機構指，疫情下孩子少了回校接觸老師及同學，要及早察覺孩子的情緒變化，家長的角色更為重要。當孩子出現異樣，宜盡快向學校社工等專業人士求助。

7成想與朋友親身見面 文字交流不減孤獨感

學校停課期間，兒童需要長期透過網上學習。學校是兒童發展社交的重要場所，當兒童不再回校學習，社交活動大幅減少，可能會削弱兒童的社會支援網絡，令兒童感到孤單，對希望感和快樂程度帶來負面影響。

香港小童群益會今年以「希望感」為主題，於本年2至3月，以網上問卷及電話訪問形式，向隨機抽樣的6至17歲兒童會員進行調查，了解兒童對的快樂和希望感，以及對未來的目標和規劃，一共收回755份有效回覆。

按圖即睇對家長的建議：

會方分別曾於2008、2016至2019進行相關調查，今年的結果顯示，兒童快樂指數平均分為6.94，首次跌破7分的「快樂」區間，其中12至14歲兒童有較大的跌幅。

調查指，過去一年，兒童的社交受到不同程度的負面影響，70.9%表示「有點想 / 很想與朋友多些親身見面」，39.5%「有時 / 經常覺得孤獨」，逾四成兒童表示在過去一個月從來沒有／甚少與朋友親身見面。此外，若只以文字訊息聯繫，孤獨感不會明顯減少；相反，以愈多種方法與人聯繫，如電話通話、視像見面，孤獨感會愈低，希望感亦會愈高。

疫情的持續亦對兒童產生情緒影響，39.1%曾遇上重大困擾或情緒波動，主要是有關學業、社交及家庭的困擾，其中33.9%未有主動找人傾訴和幫助；1成多認為在重大困擾或情緒波動時，沒有可以傾訴或求助的對象。

按圖即睇對兒童及學校的建議：

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兒童對社會前景欠信心

調查又顥示，兒童對社會視況感到不滿意，對前景缺乏信心。對於「政府整體施政令人滿意」，50.9%表示「很不同意 / 不太同意」; 對於「香港的經濟前景理想」，38.9%表示「沒有信心 / 信心不大」。有長遠生活目標的兒童中，有19.7%的兒童選擇「移民到外地」為目標之一，當中12至14歲佔約兩成三，15至17歲佔約兩成二。

會方表示，個別群組包括領取綜緩的家庭的兒童及15至17歲的青少年面對更多困難，快樂程度較低而孤獨感較高，他們對前景的信心亦較低。在疫情持續的狀況下，這些群組對支援服務及措施的需求會更大。

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