教大調查：逾九成家長疫下教養感壓力須支援　逾半學童對升小焦慮

疫情下，本港學校過去一年半亦難以如常上課，新學年即將開始，香港教育大學幼兒教育學系調查發現，逾九成三幼稚園高班（K3）家長教養子女時感到壓力，當中絕大部份人憂心學習進度，其次是子女的行為問題及疫情發展。

至於小朋友的情況，不足3%受訪家長認為子女對升小有充足預備；逾半人反映子女對預備升小一感到焦慮，如間中過分擔心、煩躁不安。



左起為教大幼兒教育學系副教授劉怡虹、助理教授黎建斌、副系主任兼高級講師陳寶蓮。（教大提供）

教大幼兒教育學系在今年5月13日至6月15日，邀58間幼稚園合作，並透過教大屬下社交平台，合共收集到825名K3家長意見，了解他們在疫情下教養子女的困難、所需支援，以及幼兒面對升小有否焦慮情緒等。

九成三受訪家長指疫情下教養子女感到壓力，當中近兩成人感到很大壓力。主要壓力來源包括子女學習進度（85%）、子女行為問題（53%），以及對疫情的焦慮（51%）。另外，經濟因素及欠缺支援亦分別成為38%家長的壓力來源。

調查亦發現，近五成四家長反映子女對升小一感焦慮，逾35%學童曾出現過分擔心及煩躁不安等焦慮症狀；不足3%家長認為子女對升小有充足預備，99%家長均期望獲更多支援，如參觀小學、觀課及設小學家長會等。

幼兒教育學系助理教授黎建斌建議家長可多關顧子女情緒。（資料圖片）

家長宜多關顧子女情緒

負責是次調查的教大幼兒教育學系副教授劉怡虹形容，升小銜接是學童重要階段，須適應新環境，亦要面對學習及社交模式改變，長期停課下，小朋友與同齡人相處時間少，自理能力訓練機會不多，難免令幼童感壓力。

幼兒教育學系助理教授黎建斌建議家長可多關顧子女情緒，善用親子時間傾談、玩遊戲，維繫正面家庭關係，如預演上小學的情況，教子女自行執拾書包、如廁後自行清潔等。幼兒教育學系副系主任陳寶蓮則提醒，升小銜接的適應期需時較長。學校除了在開學初期安排銜接活動，亦應提高家校合作，例如教師可在開學時可清晰講解規則，讓學生有明確學習目標，建立規矩及習慣。