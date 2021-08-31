消費券｜146萬港人明派首階段$2000　用八達通緊記四種領取方法

近550萬市民早於今個月已成功領取5000元消費券，不過仍有約146萬份書面登記或在7月14日之後電子登記，將在明天（1日）起取得首階段2000元的消費券。若以八達通領取消費券可有4種方法領取，若透過AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go領取消費券，金額將會直接注入登記帳戶。

值得注意是，如果早前登記消費券時出於不同原因未獲處理，可以親身交到消費券計劃秘書處交書面表格，但要留意今日是最後限期，並將於10月1日獲發首期2000元消費券。



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所有書面登記，以及在7月18日至8月14日完成電子登記消費券的市民，可以在明天獲發放第一期2000元消費券。按消費券計劃統計數字，當局共收到6,929,737份登記，而8月1日共有5,470,588人成功取得消費券，換言之，明天將估計有約146萬人可以取得首輪消費券。

若市民登記時已選用八達通領取消費券，可有4種方法領錢，包括在八達通App以手機拍卡領取、到公共運輸交匯處、港鐵站等的公共交通費用補貼計劃的補貼領取站，又或在7-Eleven、OK便利店和惠康超級市場所有分店、及港鐵站內的八達通服務站，上述都可以領取消費券。

▼八達通app領取消費券畫面▼



使用八達通領取消費券的市民第2期的消費券金額同為2,000元，首批完成電子登記的市民可於11月1日起領取，方法與第一期一樣。而最後一期1,000元的消費券，市民只需在12月31日前累積的合資格消費總額達4,000元，最快明年1月16日就可領取。

▼市民凌晨領取消費券情況▼



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WeChat Pay 以及 Alipay HK 的消費券派發程序最為簡單，時間一到，消費券的錢已經會自動加入WeChat Pay 以及 Alipay HK Apps 內。以Alipay HK、Tap＆Go及WeChat Pay領取消費券的市民，第二期預計在11月1日發放。

▼Tap&Go領取消費券畫面▼



▼Alipay HK領取消費券畫面▼



未成功登記者 周二辦時間衝「死線」

若在登記期間內曾提交登記但未獲處理申請的市民，最後可以在今日把填妥的書面表格，連同身份證複本親身或委托其可信賴的人士於辦公時間交到九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓消費券計劃秘書處，為登記領取消費券最後「死線」。成功補回申請的市民，將會在9月中旬收到登記結果的短訊通知，並在10月1日發放第一期消費券。

▼8月1日，首日發放消費券情況▼

