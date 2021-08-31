消費券｜行政費曝光書面申請每份成本約30元　四大支付商袋走逾億

受惠於港府消費券，本港零售市道暢旺，大贏家之一是四家負責的電子支付工具營辦商。《香港01》獲悉，八達通、Tap & Go、支付寶香港、WeChat Pay HK今次共攤分約1.08億元服務行政費用，即每間公司平均可進帳2,700萬元，但各平台登記使用消費券用戶數目尚未公布，未知哪家最少登記用戶的營辦商的人均收益最大。

港府亦委托兩間承辦商，負責書面登記資料輸入及核對，共花1,200萬元，按39萬名使用書面申請用戶計算，單是填表格的相關安排，每份申請表成本約30元。至於由電訊商承包的「一站式查詢服務」，則涉公帑2239萬元，連同短訊通知服務等估算在內，上述已保守估計涉及約1.48億元行政費用，但最終使費則有待政府「埋單」計數。



▼8.1電子消費券發放首日情況▼



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港府於今年6月公布電子消費券領取細節，財政司司長陳茂波當時表示，估計720萬名合資格人士可受惠，涉及總額360億元財政承擔，他又稱，行政費遠低早前預算的6億元。

547萬人已領取首階段發放消費券

消費券登記流程已於本月14日結束。根據政府公布，截至本月27日止，共收到692萬份登記申請，當中電子登記佔多，共有653.7萬人使用，另有39萬人經書面登記，當中共有547萬人已於8月1日獲發首階段消費券部分金額，其餘人士則按其登記時間分階段發放。

陳茂波(左二)指，希望電子消費券令市民受惠及提振經濟外，亦可推動本港電子支付的廣泛應用及發展，為數碼經濟轉型打穩基礎。(資料圖片)

每家營辦商袋走2700萬

消費券詳情一出，四大電子支付營辦商即各出其謀「搶客」，包括以優惠加碼等方式招徠。據了解，港府已向四大營辦商合共支付1.08億元，供提供領取消費券服務之用，即平均每家營辦商袋走庫房2700萬。

有社會聲音認為，扣除基本開支，各平台已「淨賺」隨消費券洐生的額外用戶增長，以及商戶市佔率，形同以公帑補貼電子支付發展。陳茂波本月初於網誌透露，截至7月底即消費券發放前夕，四大平台共新增逾220萬個帳戶，接受電子支付的商戶則增加逾4.8萬個。

不過，由於政府仍未公布四大支付營辦商最終登記使用消費券的人數，換言之，暫未知各家營辦商最終的人均行政費。

港府於旺角設立消費券計劃秘書處負責統籌及登記辦理工作，已接獲通知、因各原因未獲處理申請的登記人需於今日(8月31日)前到場提交書面申請。（資料圖片/李澤彤攝）

除向電子支付營辦商繳付服務費外，亦涉及其他行政開支，翻查資料顯示，港府設立消費券計劃秘書處負責統籌及登記辦理工作，另特設熱線供公眾查詢，由於今次計劃涉及書面登記，港府亦委托兩間承辦商處理資料輸入及核對事宜，包括Swiss Post Solutions Ltd.及凸版資訊(香港)有限公司。

據了解，相關開支各涉600萬元即合共1,200萬元。至於消費券計劃一站式查詢服務，則由香港電訊(HKT)附屬機構、香港電訊專業客服國際有限公司包辦，共涉公帑約2,239萬元。

每個確認短訊成本0.25元

此外，當市民成功登記及獲派消費券後，會依次收到最少兩個手機短訊確認，由於八達通用戶需自行拍卡領取，故相關用戶會再額外收悉另一個提示短訊。據了解，香港移動通訊有限公司（CSL Mobile) 承包相關短訊發放服務，每個短訊收取0.25元。值得注意的是，今次消費券屬分階段發放，其中八達通共分3期，其餘3個平台則分兩期，故人均成本不一，需視乎其登記工具而定。

倘按每用戶最少收到3個短訊計算，保守估計總花費已逾519萬元，當中未計及其他涉及行政手續所洐生的額外短訊，包括要求補交文件或覆檢上訴等結果通知等。

其餘行政成本相信亦包括廣告宣傳費、港府亦委聘德勤抽查領取市民居港資格等，另未知登記系統開發成本是否計算在內。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼

