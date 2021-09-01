港大內地博士生廣西遭國安帶走涉顛覆國家政權　校方：已知悉事件

香港大學社會系博士生方然被傳在於上周四（8月26日）於廣西南寧市遭內地國安人員「指定居所監視居住」，他被指涉嫌「煽動顛覆國家政權罪」。據了解，方然本科在北京清華大學就讀，2018年赴港大攻讀博士，一直從事勞工研究。曾在2018年時訪問過深圳維權工人。

《香港01》向港大查詢，港大指已知悉事件並正在了解中，表示會在有需要時為方同學和家人提供協助。



被捕方然研究中國勞工運動

支聯會副主席鄒幸彤今早在Facebook發布貼文，指港大社會系博士生方然8月26日在廣西南寧被國安以「涉嫌顛覆國家政權罪」指定居所監視居住（即秘密關押）。他為勞權行動者，研究方向為中國的勞工運動，亦曾就中國在非洲的投資撰寫書評。

在港大網站上，亦有方然的資料，指其正就讀於港大社會學系，是全職博士生。方早前在清華大學取得學士學位，曾在關注勞工問題的NGO和網媒擔任實習生。方然研究的方向集中在勞工關係、勞工組織、網站指他目前的研究旨在分析比較大陸勞工賦權的不同方式上。

曾訪問內地維權工人

根據內地媒體《好奇心日報》的報道，方然在清華大學讀本科時曾是「現代資本主義研究社團」的成員。該社團成員除了翻譯經濟人類學文獻外，亦會定期舉辦讀書會，發起調研等等。在2018年進入攻讀博士之後，方然仍然關注內地勞工權益問題。2017年，湖南省職業病防治所曾發現本地遊數百工人患有塵肺病，當中大部分人曾在深圳打工，其後前往深圳維權。方然曾在深圳訪問過這些工人。

近年來內地發生不少勞工維權事件，從2015年廣東省政府大規模搜捕勞工維權人士、到2018年深圳佳士工廠爆發工人維權事件後，不少工人、學生、NGO工作人員都受到牽連。

曾有兩名在港讀書內地生因反修例被拘捕

過往亦在港讀書內地生被拘捕的個案，國安機構在4月15日（國家安全教育日）時透過內地官媒《環球時報》披露，曾在反修例風波中拘捕兩名在港讀書的內地生，不過未有言明拘捕地點，亦無指控他們涉嫌煽動顛覆國家政權。

港大回應傳媒查詢時表示，大學知悉事件並正在了解中，並指會在有需要時為方同學和他的家人提供協助。