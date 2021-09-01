油麻地公主風波惹關注　車長嘆常遇過站客要求落車　多以一招化解

網絡瘋傳有女子疑巴士關車門離站後落車未果，以粗口大罵車長片段，涉事女乘客被網民質疑無理，嘲諷事主「有公主病」。女事主昨（8月31日）向《香港01》表示，下車前因被人堵住，曾提醒車長有人要下車未獲理會；九巴則指巴士駛離巴士站兩個車位後，事主才要求下車。

有同樣駕駛涉事270A巴士線的車長指出，不時都會遇上乘客過站後，要求中途落車情況，但因安全考慮，都會堅守九巴指引不予理會。另有車長分享遇上「搞事」乘客的處理經驗，即使自己做法正確，多會以一招「立即道歉」，希望安撫對方情緒，息事寧人。



片段見到女乘客要求即時下車不遂，拿出手機拍攝車長容貌，又揚言要報警及投訴，其間更爆粗辱罵車長。（香港突發事故報料區fb群組片段截圖）

事件發生在270A線巴士，來往上水至尖沙咀麼地道巴士總站。有關片段周一（8月30日）上載到facebook群組，發布影片的網民指，事發地點位於油麻地消防局，形容「油麻地公主大鬧九巴」。《香港01》今日到麼地道巴士總站嘗試尋找涉事車長，各車長紛表示不認識該名車長，但聽聞他會到此站。

駕駛同線梁車長︰九巴曾指離站後落客有咩事保險唔賠

同樣駕駛270A巴士線的梁車長表示，雖不認識涉事車長，但認為對方在事件中的處理方法正確。他說，九巴曾指示車長，若離開巴士站才落客，「有咩事保險唔賠，要自己車長孭晒」。

他大嘆，每個月總會遇上數宗乘客過站後，仍要求下車的情況，但自己多數會堅持按九巴指引，不會再停車落客，否則易有安全風險，「車停咗之後一郁，後面架車就會跟住郁，再停就好危險」。

九巴再向前線發通告 表明過站後不能落客

另一九巴車長李先生，亦分享遇上「搞事」乘客時的應對方法，「如果有時上車感覺到比較麻煩嘅，有咩就即刻『對唔住、對唔住』」。李認為，從事件片段中，涉事車長對處理衝突有經驗，沒有與該乘客對罵，亦有向對方道歉。

李車長說，公司向來有指引，過站後不能落客，故車長們都好驚過站再開車門。他說，事件之後，公司亦有再向員工發通告，提醒有關指引。李說，現時巴士上有約五至六部閉路電視鏡頭，對於行為良好的車長來說，是種保障。

有同樣駕駛270A線的車長表示，每月都會遇上幾次乘客過站後要求駕車，但反應未有如「油麻地公主」般誇張。（鍾妍攝）

影片中女事主陳小姐向《香港01》講述事件經過，詳情請看：

油麻地公主大鬧九巴捱轟 開腔述原委拒向車長道歉：我唔係公主病

自稱女事主的陳女士昨日受訪指，網上片段未能反映事情原貌。她承認當時情緒激動，但因要趕赴重要會議所以較着急，「我都唔係100%啱，但我都唔係公主病」，並拒絕向車長道歉，「如果佢肯未開車前開返車門，好多事唔會發生。如果針對講粗口，我唯有對公眾道歉，我唔應該大庭廣眾爆粗」。

九巴FB專頁昨晚亦發帖，提醒乘客落車前先「撳落車鐘」，然後預早站在車門附近，準備落車，帖文又「溫馨提示」坐上層的乘客，記得在安全情況下預早落下層準備落車，「唔好等到最後一秒先衝，咁就可以避免發生意外或者趕唔切落車啦」，最後還標籤「車門非聲控」。