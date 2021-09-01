24萬市民突收查閱檢測結果短訊　醫管局認錯：系統維修誤發短訊

醫院管理局又再「甩轆」，昨夜（8月31日）錯誤向24萬市民再次發出提示查閱檢測結果的短訊，受影響市民曾於今年2月至3月接受檢測，由於檢測結果已出爐半年，有關市民已無法在網上系統翻查紀錄。

醫管局已陸續向有關市民補發短訊澄清事件，並向他們致歉，又承諾會全面檢視有關系統及工作流程，初步認為事件不涉及化驗室服務，亦無造成延誤。



醫院管理局的資訊科技系統人員昨夜修系統時，錯誤將電話短訊再度發送至約24萬名市民，受影響市民曾於今年2月至3月接受檢測。（資料圖片）

醫管局今午（1日）發稿指，其轄下的資訊科技系統人員昨夜維修系統時，錯誤將電話短訊再度發送至約24萬名市民，受影響市民曾於2月13日至3月29日期間，在不同地點領取深喉唾液樣本瓶，或在社區檢測中心接受檢測。

有關通知短訊只載有檢測樣本瓶的編號及網站連結，並不涉及任何個人資料及檢測結果。由於電子檢測紀錄網站只供市民查詢及下載過去31日的檢測紀錄，因此接獲短訊的市民無法新收到的「檢測紀錄」。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



+ 14

醫管局向受影響市民致歉，已陸續向涉事的24萬人發短訊澄清，並提醒他們無須理會昨晚收到的通知短訊。

初步調查不涉及化驗室服務

當局強調非常重視事件，已向食物及衞生局報告，承諾會全面檢視有關系統及工作流程、調查事件成因及修正錯誤，初步發現有關事件並不涉及任何化驗室服務，亦無對其他人士的檢測結果通知過程造成延誤。

醫管局資訊科技部去年12月起向政府提供服務，協助發送電話短訊予參與病毒檢測的市民，提示他們可登入電子檢測紀錄網站查閱其檢測結果。

▼8月17日東涌東薈城等再次強制檢測▼

