疫苗抽獎｜直擊凱滙新抽獎單位　露台擁市景可遠眺維港

為鼓勵市民接種疫苗，信和集團聯同華人置業已送出觀塘凱滙一單位，信和日前更公布，若於9月底，全港有500萬名香港居民接種至少一劑疫苗，將加碼送出另一間凱滙一房住宅單位。

《香港01》今（9日）率先參觀位於5座高層的新抽獎單位，實用面積約為468平方呎，價值約港幣1,200萬元。其間格與上個抽獎單位幾乎一致，主要分別是門口增添了玄關位。單位露台座向東南，景觀相當開揚，前方可遠眺藍田和秀茂坪市景，右邊一片維港海景映入眼簾。



疫苗大禮是觀塘凱滙5座43樓K單位，實用面積約為468平方呎，間格與上個抽獎單位幾乎一致，主要分別是門口增添了玄關位。大門前方為廚房，長方開則設計，面積不大，可同時容納2人煮食。廚房已經設有電磁爐、焗爐、洗衣機和雪櫃，業主可省卻添置電器的工夫。

穿過玄關，長方形客廳間隔四正，頗為光猛。樓下觀塘道交通繁忙，即使單位處於高樓層，鐵路和響咹噪音仍然清晰；若想耳根清靜，便要關上露台隔音玻璃。

露台座向東南，景觀開揚，對正港鐵架空路段，每隔數分鐘便有鐵路在腳下駛過。前方可遠眺藍田和秀茂坪，以至將軍澳一帶市景；右邊越過工業區便是觀塘海濱，一片維港海景映入眼簾，對岸為太古和鰂魚涌，國際金融中心亦清晰可見。

房間亦是長方形設計，最大可放置4.5呎雙人床，身型較豐滿的兩口子可能感到略為逼夾。房間露台景色大致和客廳露台相同，面向東南不怕西斜。房內有門直通洗手間，方便業主在晚間出入。

洗手間則是黑廁，浴缸和洗手盤以淺木色為主調，牆身則是淺灰白色，整體柔和舒適。浴缸設在廁所旁邊，業主需自行加上浴簾達致乾濕分離。

凱滙的管理費為每呎3.96元，即業主每月需付約1,850元。單位配套方面，凱滙5樓設有燒烤場，劃分隔成8個空間，各設大型燒烤爐、鋅盤和雪櫃。每個空間大小不一，桌椅可容納6至12人，亦設單人梳化和豆袋椅等，讓業主帶同親朋好友户外聚會。

5樓同層有室外泳池，旁邊放置了數張太陽椅，景觀主要面向1、2座住宅。泳池前後皆是綠化空間，營造被樹木包圍的感覺。會所設有健身室、室內泳池及兒童遊樂場等，設計同樣以淺木色調為主，健身室環境寬敞明亮。

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9月2日起再接受報名

信和集團表示，合資格的參加者可於9月2 日上午9時正至9月30 日下午5時30分期間，於抽獎網站(www.vaccinationluckydraw.hk) 登記參加第二輪大抽獎。首輪已報名市民，毋須再登記。

第二輪大抽獎活動的得獎者將於10月7日由外聘服務供應商安永諮詢服務有限公司所設計的專業電腦系統隨機抽出。得獎結果將於同日在抽獎網站公布，並於10月13日在本地報章刊登。