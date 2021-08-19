疫苗抽獎｜凱滙有公共空間　非業主周五至日也可到3樓草地野餐

接種疫苗可以參加大抽獎，當中包括由發展商信和及華人置業送出的觀塘豪宅凱滙單位。屋苑用上最新科技，如引進5G網絡、住戶可以用二維碼通到達住宅，加強保安外，信和園景設計及可持續發展總經理劉志剛分享説配置了多項產生可再生能源的設備，例如太陽能電池板、太陽能智慧椅、風力發電燈柱、雨水回收系統和智能灌溉系统。



幸運兒最多只有兩名，落空原來也有得感受一下住戶的樂趣。樓盤的3樓是公共綠化區，可供市民休息和野餐，當中的草地位置會在星期五至日開放。



凱滙座落觀塘市心，原來3樓是3樓是公共綠化區，可供市民休息和野餐。（李澤彤攝）

凱滙提供1,999個單位，為市建局近年最大規模的重建項目，整體設計融滙了綠化、環保和高科科概，基座的公共交通總匯設有AI智能裝備，方便乘客在舒適環境等待巴士，並引進社區共融概念。劉志剛表示，當中不少概念是近年新建樓宇才出現，是將來住宅建築「藍圖」之一。

信和園景設計及可持續發展總經理劉志剛指，項目配合附近七彩顏色的舊樓。（李澤彤攝）

設計要配合附近七彩舊樓群

劉志剛説，這項重建項目與早年荃灣的荃新天地及灣仔利東街的分別是，觀塘這個地段位於市中心，依山而建，加上要配合附近舊樓環境，有好大分別；加上近年着重綠化及環保概念，以及突如其來的疫情，要令到用家及街坊能夠融合，的確需要較多考慮，「就好似附近嘅樓，佢哋係七彩唔同顏色，我哋嘅構思同埋用色上面都要有啲配合。」

他指屋苑地下位置的裝飾品，是由英國的著名設計師設計，希望可以連繫觀塘街坊到同一個地方休息。

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屋苑使用大量環保設施

公共空間及居民會所共有71,000平方呎綠化空間，種植了130多棵樹木，並配置了多項產生可再生能源的設備，例如太陽能電池板、太陽能智慧椅、風力發電燈柱、雨水回收系統和智能灌溉系统，以支援物業營運所需能源；屋苑停車場設置超過420個電動車充電器，鼓勵居民選用更環保的交通工具 。

樓盤的3樓是公共綠化區，可供街坊休息及野餐，當中的草地逢星期五至日開放，平日則會關閉「養草」。

劉志剛説，印象深刻是建築之前，將附近兩棵木棉樹移植前10 多米較適合生長地方，他形容工程艱巨。問到造價多少時，他說：「其實已經唔算要做好耐，但係都要七位數字，令到佢哋木棉樹母子可以一齊。」

凱滙公共空間及居民會所共有71,000呎綠化空間。（李澤彤攝）

劉志剛表示，近年屋苑的可持續發展要加入綠色元素，「住得舒服係最好，擺好多大理石都未必係可以令人感到舒服，反而你會覺得有好多綠化環境，同做嘢嘅地方好唔同更加好。」建築獲綠色建築認證，符合綠建環評（BEAM Plus）鉑金級建築標準，當中涵蓋可再生能源、減碳、減塑、綠色建築認證和創新方案等。

問到有關的環保概念會否增加成本而推高樓宇售價，他説只要做好準備工夫，往後節省的是維修及保養費用，如園藝方面，全部用全自動灑水系統，可以控制水量之餘，人力可用於修葺、除草及其他方面，而太陽能及風力發電可減少公共空間用電。