強制檢測｜染疫國泰女員工曾訪14地點要覆檢　東薈城、7食肆上榜

上周一名在東涌逸東邨美逸樓居住的47歲婦人確診並帶有L452R變異病毒株，患者在國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」工作。食物及衞生局今晚（24日）發出強制檢測公告，當中該名國泰航空女員工到過的14個地方，須再進行強制檢測，遍佈東薈城、港鐵東涌站、機場、龍運巴士S65及N64，而食肆就佔了七間。

受檢人士須在本周五（27日）或之前接受檢測，當局強調為謹慎起見，已完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。



▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的14個地點要覆檢▼



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指定時間曾坐巴士S65及N64需再檢測

當局今日（24日）表示，因應該名47歲女子為涉及L452R變異病毒株的本地個案，於指定期間曾身處14個指明地方的人士需要再次進行檢測。當中包括在7月25日至8月16日期間，她工作的赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓國泰貴賓室寰宇堂，同場人士須強制檢測。另外，她坐過的兩條巴士路線的乘客及員工亦需檢測，包括任何在指定時間內曾乘搭龍運巴士S65及N64的人士。

上榜的亦包括七間食肆，包括東涌逸東商場大家樂、潮東廊及世窗冰室；東堤灣畔地下必勝客；機場一號客運大樓Gordon Ramsay Plane Food To Go、美心can.teen、莆田，在指定時間內曾到訪的人士需檢測。

▼8月17日東涌東薈城等再次強制檢測▼



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另外，當局指8月12日下午2時至下午5時期間曾身處東涌東薈城（只包括商場）的人士需進行檢測；而8月15日下午6時至下午8時期間曾身處東涌逸東商場地下香港街市——逸東邨的人士同樣要檢測。而曾於8月12日下午2時至下午4時期間曾到東涌港鐵東涌站恒生銀行的人士，以及8月14日上午10時至中午12時期間曾身處逸東商場地下鋪創興銀行的人士同樣須再進行檢測。

當局指，受檢人士若在8月22日至24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。政府明日（25日）會在荃灣寶石大廈第1座旁平台位置、東涌東薈城露天廣場及東堤灣畔公共空間、東涌逸東（二）邨美逸樓地下對出空地，以及香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區（北）增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務。

▼8月16日東涌逸東（二）邨美逸樓圍封強制檢測▼

