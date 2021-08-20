國泰所有員工須12月前打疫苗　機管局限特定群組9月底前打齊針

近月本港新冠肺炎疫情平穩，然而機場多次出現員工確診個案。國泰航空6月已發出內部通告，規定從10月1日起所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須已接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明替代，公司今日（20日）再公布由12月1日起，於機場禁區以外國泰處所工作及進出的所有國泰駐港員工及外判服務供應商，亦必須已接種疫苗。



另外，機場管理局今日表示，特定群組機場員工包括處理高風險貨物員工、航空公司及地勤代理員工、停機坪協調員等，由9月1日起必須最少完成接種一劑疫苗，不得以陰性檢測結果證明取代接種疫苗，醫療豁免亦不獲接納；而特定群組員工在9月30日前須完成接種疫苗（即打完第二劑再過14日），之後仍需每七天進行檢測一次。



▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢測地方▼



+ 10

國泰10.1先規定入禁區員必須已打針

國泰航空已規定從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須已接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明替代。近日一名貴賓室外判員工確診並帶有變種病毒，公司再發出內部通告，公布自12月1日起，於機場禁區以外國泰處所工作及進出的所有國泰駐港員工及外判服務供應商，亦必須已接種疫苗，並由當日起不再接受以檢測證明替代。

對接種疫苗仍有顧慮的個別員工，國泰指會免費提供接種疫苗前的醫療評估，而所有駐港後勤員工亦可享有兩天疫苗假期，並會另行考慮因健康原因而無法接種疫苗的員工個案。目前國泰有89%駐港員工已預約接種或已接種疫苗，包括99%的機師及約92%的機艙服務員。

▼禁飛令實施前 市民由英國抵港▼



+ 3

機管局：航空公司只能安排打針員工做特定群組工作

機管局表示，因應疫情的最新發展，為進一步保障機場員工，特定群組機場員工包括航空公司職員將必須接種疫苗。機管局又解釋，自8月1日已要求所有進入機場禁區的機場員工必須已完成接種兩劑疫苗，或出示陰性檢測結果證明。然而最近一宗航空公司貴賓室員工確診個案後，新規定將進一步加強。

按照新規定，特定群組包括處理高風險貨物、或無可避免地與抵港、轉機／過境旅客及機組人員有近距離接觸的員工，即在一點五米範圍內沒有隔板／屏障分隔兩者，例如航空公司及地勤代理員工、停機坪協調員、機艙航膳協調員、貨運裝卸員；以及機艙及洗手間清潔員等。機管局強調，機場營運商包括航空公司只能安排已接種疫苗的員工進行相關工作。

▼6.30在英港人乘搭尾班機抵港▼



+ 2

已打疫苗特定群組員工仍需七天一測

新規定將分兩個階段實施，第一階段為9月1日起，特定群組員工必須最少完成接種一劑新冠疫苗；已接種一劑或已完成接種疫苗的員工須每七天進行檢測一次。第二階段則自9月30日開始，所有特定群組員工必須完成接種兩劑疫苗，並須每七天進行檢測一次。而上述這兩個階段均不接納醫療豁免。

至於進入機場禁區的所有其他員工，由9月30日起須完成疫苗接種，以及14日進行一次檢測；而取得醫療豁免者則須每七日檢測一次。機管局又指，至今已逾80%特定群組員工接種第一劑疫苗。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

