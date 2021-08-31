海外醫生︱擬放寬至非港人　葛珮帆樂見撤關卡　陳沛然批開倒車

政府向立法會提交《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，擬修例引入非本地培訓專科醫生，今日（8月31日）再提出3項修訂建議，包括放寬至非本港永久居民申請。法案委員會主席葛珮帆歡迎政府提相關修訂，指政府已聽取法案委員會的意見，現時目標在10月13日提交大會恢復二讀。

醫學界陳沛然則批評，新修訂將引入專科醫生放寬至非港人是「斷錯症開錯藥」，促請改善公院待遇和工作環境，以挽留人才。



葛珮帆歡迎政府提修訂減少海外醫生來港關卡，目標10月13日將草案提交大會恢復二讀。（葛珮帆提供）

葛：文化差異不成問題

政府提出3項修訂建議，包括放寬引入海外專科醫生資格，容許非本地培訓專科醫生，只要獲得本港醫專認可，即使非香港永久性居民亦可申請，參與「特別註冊」途徑，在符合特定條件後便可在香港取得正式註冊；在海外畢業的醫生，只要屬香港永久性居民，即使在外國未完成實習，亦可回港參與執業資格試。此外，政府擬為具備專科資格的有限度註冊醫生，提供相關銜接安排，通過後也可加入特別註冊制度。

葛珮帆指出，歡迎政府所提的修訂，大家都知道醫療質素對香港市民十分重要，但一直以來非本地培訓醫生來港關卡太多，樂見政府接納法案委員會委員的重點意見。她相信，如果有優秀的海外醫生來港，寧可聘請翻譯協助處理語言不通的問題，如果因文化差異不讓他們來港，對香港是大損失。

她又指，確有醫護界人士擔心放寬非本地培訓醫科生實習後，會影響本地生實習機會，政府較早前已在委員會作莊嚴承諾，必定為本地醫科生提供實習、工作、接受專科培訓的機會，希望政府信守承諾。葛珮帆認為法案通過後不會一次過處理所有問題，希望政府繼續關注護士不足、硬件病床不足、醫管局管理水平等問題。

張宇人：自由黨一定支持

葛珮帆預料，法案委員會在9月3日召開第4次會議，處理政府的修正案，希望可進入逐條審議階段。議員如有修正案應在本周四前向秘書處提出，如進度未如理想，或在9月7日加開第5次會議。她指委員會目標在9月24日將經審議的法案提交內會，於10月13日交到立法會大會恢復二讀，趕及在今個立法會任期完結前通過。

一直關注海外醫生來港議題的自由黨主席張宇人表示，立法會很多同事都提過相關建議，大家尤其關注如果只限本地永久性居民申請，到底可吸引多少醫生，認為今次修訂是好事。他指正如醫管局主席范鴻齡所言，過去一年流失4.6%人手，放寬安排可讓更多專科醫生來港，自由黨一定支持。

陳沛然批引入非港人專科醫生屬「斷錯症開錯藥」，促請改善公院待遇和工作環境以挽留人才。（盧翊銘攝／資料圖片）

陳沛然批新修訂斷錯症 促改善待遇挽留人才

對於修訂將引入海外專科醫生放寬至非永久性居民，醫學界議員陳沛然表示強烈不滿，指最新修訂較原方案更不可取，是一再開倒車的方案，對醫學界專業自主造成根本性的破壞，也是對醫生人手流失問題「斷錯症開錯藥」。

陳沛然認為政府必須正視本港公營醫療系統的問題，改善待遇和工作環境，以挽留人才，並促請當局三思，擱置最新的修訂。