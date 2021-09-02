少年與警糾纏涉搶霰彈槍　官指手指扣入扳機非意外　裁罪成候判

少年前年參與在上水與反修例運動相關的「和你shop」活動時，涉參與圍毆拍照男途人而被警員追捕，遭警員制服時，更涉企圖搶警配備的霰彈槍，他否認指控，案件今日（2日）在區域法院裁決，法官認為被告曾拿著長槍的槍柄，手指又扣入扳機，絕非意外觸碰，裁定他暴動及企圖無牌管有槍械罪成；但指他襲警的說法卻存在分歧及混亂，裁定他襲警罪脫。案件押後至9月23日判刑，以待索取被告的背景報告。



被告陳鎮顯(19歲)，否認於2019年12月28日在上水廣場一帶參與暴動及襲擊一名警員，他並被控企圖無牌管有槍械，即警用霰彈槍。被告開審前已承認兩項拒捕罪。

憑衣著影片證被告曾身處現場

法官裁決時指，比對涉案片段中犯案者的衣著後，認為被告便是片中人，曾身處暴動現場，箍著拍照男途人的頸項，又拿傘作遮擋，裁定他暴動罪成。

手指扣入扳機非意外觸碰

另外，涉案片段清楚顯示被告曾拿著警員長槍的槍柄，更用手指扣入扳機位置，絕非意外觸碰，而是企圖控制及管有槍械，裁定他企圖無牌管有槍械罪亦罪成。

就襲警罪而言，法官認為警員的說法有分歧及混亂，片段又未能拍到襲擊事件，當時情況及細節存有疑點，因此裁定被告此罪名不成立。

案件編號：DCCC635/2020

2019年12月28日上水廣場「和你shop」活動的情況。(詳看下圖)