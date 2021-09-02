消費券｜八達通被盜憂「無錢收」求助　劏房戶：政府如誘賊犯罪

政府5,000元電子消費券計劃，昨（1日）開始為書面登記的市民派發首期2,000元，但大批市民「收唔到錢」，數百人今（2日）再到旺角的消費券計劃秘書處查詢，場面同陷混亂。

排隊人士中，不少人稱丢失了八達通，擔心卡內錢全被盜取而到場求助。排頭位、住劏房的6旬男子表示，其八達通疑遭鄰居盜去，報警未獲積極跟進，連續兩日到消費券計劃秘書處查詢，亦只着他等候結果，他直斥政府以八達通派錢是「騙子」，更吸引賊人盜取他人八達通。



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68歲的周先生昨已多次到位於太子始創中心的消費券計劃秘書處查詢，惟仍未獲處理，他昨晚在大廈對面的公園露宿，以便今早5時到大廈排隊，待辦事處開門再次求助。

瑟縮旺角劏房的他表示，懷疑有鄰居盜取其八達通，他隨即向業主求助和報警，惟均只獲冷處理，故只能到消費券計劃秘書處求助。他引述職員指，需時3周才知道能否將消費券餘額轉移到新登記的八達通。

他直斥政府是「騙子」，要求市民登記八達通等電子支付工具，惟八達通易被盜又難以辨識，賊人得手後輕易便能將消費券和餘額取出，變相是吸引賊人做壞事，反問政府為何不直接派現金，或轉帳至銀行户口。

市民怨政府何不直接派錢：上次經銀行派咪唔使咁麻煩囉

排隊逾兩小時的朱小姐亦表示，昨晨發現丢失八達通，報警後便隨即到消費券計劃秘書處求助。她表示，上月已花光首期派發的2,000元，惟擔心下月派發第二期時，會被賊人偷去全數款項，於是趕忙報失、更改八達通資料。她慨嘆，烈日當空、大汗淋漓下排隊好辛苦，促請政府思考更利民方案，「如果好似上次咁銀行派錢咪唔使咁辛苦囉，依家唔見咗又難去報失。」