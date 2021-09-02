政府擬禁加熱煙　旅遊業界籲參考外國規管　否則恐內地團減三成

立法會正審議《2019年吸煙(公共衞生)(修訂)條例草案》，政府提出全禁另類吸煙產品，包括電子煙及加熱煙。不過，旅遊業從業員關注規管加熱煙連線今日（2日）在記者會上指，反對政府擬禁止加熱煙，認為加熱煙是傳統煙草的改良產品，與電子煙不同，「唔明點解唔禁傳統香煙而禁加熱煙。」

由於條例規定，來港旅客攜帶加熱煙到港亦屬違例，最高可被判罰款5萬元同監禁6個月。連線認為，隨著疫情緩和，內地旅客預計未來數個月或可來港，若通過全面禁售加熱煙，將令使用加熱煙的旅客放棄到香港旅遊，估計屆時內地團恐減少三成。



攜帶加熱煙到港最高罰款5萬元及監禁6個月

政府於2019年2月在憲報刊登《 2019年吸煙（公眾衛生）（修訂）條例草案》，以禁止進口，製造，售賣，分發及宜傳專另類吸煙產品，包括電子煙及加熱煙等。條例草案現正在相關法案委員會審議中。條例指，來港旅客攜帶加熱煙等產品進入香港屬違例，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

旅行社東主、連線發起人陳世棠指，加熱煙及電子煙其實屬兩類不同產品，加熱煙與傳統煙草的成份相似，僅燃點方式不同，沒有成份不明的煙油，為傳統煙草的改良產品，故不明白政府禁加熱煙的原因。「唔明點解唔禁傳統香煙而禁加熱煙，係百思不得其解嘅事。」

陳指，過去近兩年，社會事件及疫情嚴重衝擊本港旅遊業，而旅遊業是香港四大支柱行業之一，從業員人數約26萬人。他認為，政府禁止加熱煙，或令旅遊業一蹶不振，不單影響從業員生計，亦將拖慢本港經濟復甦。

旅客隨時誤墮法網 恐通關後內地團減三成

陳稱，據統計，全球約有逾1,000萬煙民已轉用加熱煙。同時隨著疫情緩和，內地旅客預計未來數個月或可來港。若立法會通過全面禁售加熱煙，將為使用加熱煙的旅客帶來不便，甚至隨時誤墮法網，或因此放棄到香港旅遊。「相信好多國內人士唔嚟香港，連帶佢哋屋企人唔嚟，佢哋只係想旅行，唔係想觸犯法例。」

現時內地不少大城市均推行禁煙措施，令不少內地煙民轉用加熱煙，陳指，最近更收到內地的合作夥伴回應，若香港立法禁加熱煙，將取消來港的計劃，更估計內地團於通關後將減少三成。

66個國家准加熱煙進口

現時有逾66個發達國家，包括日本，韓國，英國，法國，意大利，美國，加拿大等，基於科學數據讓加熱煙合法進入市場。美國食品及藥物管理局（FDA）亦在今年7月，正式授權其中一種加熱煙，可作為風險改良煙草產品進行銷售。

陳表示，立法會議員邵家輝已對草案提出修訂，提議將加熱煙修改為容許在規管下可進口，製造或售賣，希望各黨派議員能支持邵家輝的相關修訂。他亦指，稍後會舉辦業界簽名運動，推動將加熱煙納入現行控煙框架下規管，而非岡顧業界及煙民利益，完全禁止加熱煙。