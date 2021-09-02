消費券｜政府︰約59萬份申請未獲處理　主要涉及4個原因

政府電子消費券計劃昨（1日）開始向書面登記市民派發首期2,000元，惟大批長者疑因登記資料有誤等原因，連續兩日逼爆消費券秘書處查詢。政府今日（2日）回應指，電子消費券690萬份登記中，有約9萬份登記不符合資格準則，另有約50萬份登記，因重覆登記、資料有誤或資料不全等情況而未獲處理，即合共約59萬份登記未能獲批。
▼8.2消費券計劃秘書處情況▼
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經書面登記市民的電子消費券於昨正式派發，不過今早再有約500人到太子始創中心的消費券計劃秘書處，輪候處理消費券問題，當中大部份是長者。有市民慨嘆，因不懂使用電腦而由議員或地區人士協助登記，直斥政府未有顧及長者需要，無妥善通知他們登記失敗原因。
▼8.1消費券計劃秘書處情況▼
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50萬份申請涉重覆登記、資料有誤或不齊全
政府今回應指，電子消費券登記期內，共收到約690萬份登記，包括重覆或無效登記。有約50萬份登記因不同原因，例如重覆登記、提交資料有誤、不齊全等，未獲進一步處理。政府補充，由於同一名登記人可能遞交多份登記，故不能確實涉及的人數。
9萬份因不符申請準則被拒
同時，有約9萬份登記，因不符合申請準則被拒。根據政府昨日公布，已向約81萬名在7月18日或之後完成電子登記，及登記期內遞交書面表格的合資格市民，發放第一期2,000元消費券，當中書面表格登記佔約29萬人。
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