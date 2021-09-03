全港小一大減62班　楊潤雄：月中統計人數　若長期下跌要擬定應對

據最新一份《小學概覽》顯示，新學年全港官立及津貼小學班數比去年大減62班。教育局局長楊潤雄指，概覽反映的班數縮減，不代表局方估算小一學生人數減少，詳細學生人數須待9月中旬再作統計，若長遠人口數字有結構改動，會再擬定應對方案。



楊潤雄指，反映的班數減少，並不代表局方估算小一學生人數減少，當局會在9月中旬再統計學校的學生人數。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（3日）出席立法會教育事務委員會後指，《小學概覽》反映的班數減少，並不代表局方估算小一學生人數減少，當局會在9月中旬，再統計學校學生人數。

楊潤雄承認，近期的確有較多人選擇移民，情況不止在小一可見，不同級別都有學生離開。他續指，若學生人數減少屬短期變動，會與業界商討，透過調節開班門檻或保留超額教師的方法處理；但如果為長遠人口數字上的結構改動，就需就學校的穩定性、教學效能、學生利益和資源運用考慮，擬定應對方案。

教育局為幼稚園提供資助 原則上有足夠資金經營

隨適齡學生人口下降，加上移民潮影響，有教育業界擔心「殺校」及縮班危機。楊潤雄在出席立法會教育事務委員會時透露，教育局一直為幼稚園教育計劃下的幼稚園，按學生人數提供學費資助，原則上學校有足夠資金經營，但留意到疫情下，私立幼稚園運作壓力大。楊稱，由於幼稚園以私人模式運作，「唔會殺一間幼稚園，但收唔到學生，就比唔到資助。」

根據教育局最新公布的《小學概覽》，新學年全港官立及津貼小學班數比去年大減62班。（資料圖片）

8月為計劃內幼稚園提供額外資助買國旗

另外，有議員問到幼稚園在國民教育上的相關安排。楊潤雄指，幼稚園在管理方面，原則上與中小學無異，管理上需充分考慮教職員不涉任何危害國家安全的活動。教育局於8月亦有為參加計劃的幼稚園提供額外資助，讓學校購買國旗及可移動的旗杆，幫助幼稚園教導學生，從小認識國旗及升旗儀式的禮儀。