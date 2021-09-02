移民潮｜新學年全港小一削減62班　新界成重災區　校長：情況嚴重

本港小一適齡人口下跌，加上受移民潮夾擊，令學校面對縮班殺校危機。根據教育局最新公布的《小學概覽》，新學年全港官立及津貼小學班數比去年大減62班，以每班25人計算，保守估計涉1550名小一學生。當中，新界區是「重災區」減28班，其次，九龍區減22班，港島則減12班。

津貼小學議會主席胡艷芬形容，數據反映小學減班嚴重，移民潮下，官津生源流失，部分學生往外地升學，已獲官津取錄的學生，轉讀直資或私立小學。她預料待教育局九月到學校「點人頭」，確認實際開班數目後，縮班情況或更嚴重。



本港小一適齡人口下跌，加上受移民潮夾擊，令學校面對縮班殺校危機。（資料圖片）

黃大仙區減7班 有學校由3班減至1班

2021年小一適齡人口為5.9萬，之後連續六年下跌。根據教育局最新公布的《小學概覽》，2021/22學年，全港官津小學班數比去年大減62班，是近年削班最多紀錄。當中，新界區是「重災區」減28班；其次，九龍區減22班，港島則減12班。翻查資料，2020學年全港小學僅減3班。

比較18區情況，各區小學削減由1班至7班不等，當中以黃大仙區最嚴重，縮減7班；其次是元朗區，縮減6班。縮班的學校當中，有小學新學年更大跌兩班，例如葵青區東華三院高可寧紀念小學，上學年開辦3班小一，本學年則只開1班。屯門區台山商會學校，本學年減2兩班，開辦3班小一。

新界校長：料下學年招生競爭激烈 加緊向全區幼稚園宣傳

有位處跨境校網的新界小學校長不願具名表示，疫情「封關」，令跨境生未能來港，截斷其中一個重要生源。他指，其校以往有三至四成是跨境生，如今只收到零星跨境生，令新學年需要縮減一班。

他指，下學年小一自行收生階段是關鍵，過往學校錄取情況近乎「爆額」，有信心不會被「殺校」，但基於同區競爭激烈，料會加緊向幼稚園宣傳學校，由以往只針對「友好」幼稚園，擴闊到向區內全部幼稚園；另外，又會多安排有興趣家長參觀學校，以積極招攬生源。

根據教育局最新公布的《小學概覽》，新學年全港官立及津貼小學班數比去年大減62班。（資料圖片）

津貼小學議會主席：冀降開班線最低至21人 推小班教學

津貼小學議會主席胡艷芬表示，《小學概覽》列出2021學年小一開班數目，是當局參照出生人口統計，以及往年小一自行派位階段錄取情況釐定，數據截至今年三至四月情況，待當局九月中「點人頭」後，才確認本學年最終開班數。

若按概覽數字，本學年小一削62班，即使扣除有部份學校「加班」，兩者相減之下全港仍然「淨縮班」至少45班。胡艷芬表示，情況屬「嚴重」，她相信因適齡人口下跌，加上移民潮影響所致。

她指，去年小一自行收表，學界已發現少收若數千份表格，以往僅少收200至300份，反映移民潮下，官津生源流失，部分學生往外地升學，已獲官津取錄的學生，轉讀直資或私立小學。她指，目前數字滯後，未計及暑假學生移民人數，料「點人頭」後，縮班情況更嚴峻，部份若未收足16人一班，或面對殺校危機。

胡艷芬表示，人口變動尚存未知數，認為當局可觀察多一至兩年，倘採取殺校決定後，再要重新開學校，情況未必理想。她指，議會指正約見教育局商討，希望當局「有空間」處理「點人頭」，並爭取全港學校推小班教學。目前小一開班線是25人，若未達標可減至23人，她期望當局考慮再將開班線降至21至22人，以協助學校平穩過渡難關。

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