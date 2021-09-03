悅榕莊等美容院突停業　消委會：交易多近月進行　籲白武士勿嚴苛

美容院「悅榕莊」、「Dr.Protalk」、「水云莊」前日突然宣布暫停營業。消費者委員會總幹事黃鳳嫺今日（3日）表示，目前收到167宗相關投訴，總共涉及金額約600萬元；當中最大金額一宗投訴涉及39.1萬元，與Dr.Protalk有關。



黃鳳嫺又指，投訴個案中不少交易是近一、兩個月發生，已和海關聯繫，如有懷疑違犯《商品說明條例》，會立即執法。海關今日亦指高度關注事件，已適當調動人手加快處理投訴。截至今日上午11時，海關共接獲15宗有關該美容集團的投訴，並已陸續聯絡投訴人，了解詳情和展開調查。



黃鳳嫺表示，收到的167宗中，大部份與悅榕莊有關，另有40宗涉及Dr.Protalk；而查詢則有約500個。她透露，涉及39.1萬元的投訴個案中，投訴人由2015年起光顧，療程包括BOTOX、透明質酸等，現時仍有約價值20萬元療程未使用，全部均用信用卡付款。另外，今次事件平均一宗投訴金額為3.6萬元，比美容業平均投訴金額高，而投訴人中不少為光顧超過10年客戶。

她又指，2020年涉及美容業投訴為850宗，當中16%同醫美相關，另亦有95宗為結業投訴，比往年增加；2021年1至7月共收到581宗，18%醫美相關，顯示趨勢不斷上升。黃強調，日前知悉事件後已聯絡負責人，暫時知道卓悅美容已賣出涉事美容院，故事件與卓悅無關，惟需時與新負責人跟進。

消費者委員會總幹事黃鳳嫺。（資料圖片／黃舒慧攝）

旺角好望角大廈的「悅榕莊」已暫停營業。（余俊亮攝）

如消費者受事件影響，現時可如何處理？黃鳳嫺呼籲消費者找出全部付款及使用療程記錄；如屬近期用信用卡付款，加上沒有使用分期，則應盡快聯絡發卡機構，申請退款保障。她強調不同機構保障時間不同，消費者要把握時間提出申索，將經濟損失減到最低。

黃鳳嫺又稱留意到美容業界提出安全網機制，讓受影響消費者在同一區美容院享受服務。她提醒業界有責任要求美容院勿設嚴苛條例，例如要求消費者另購療程等，「要做白武士就真真正正做個白武士啦」。

卓悅美容旗下美容院今日（1日）張貼通告，指暫停營業。（袁海文提供圖片）

她又重申，消委會一直設倡議法定冷靜期，包括有7日冷靜期及21日退款期，惟立法會情況令建議遲遲未能討論及通過。她認為如冷靜期已立法，今次事件中的消費者去到新美容院就可有更大保障，並期望相關條例可盡快提交上立會及獲通過。黃又指，消委會亦希望可全面規管醫學美容療程，更形容是「刻不容緩」。

海關就表示，留意到近日一美容集團旗下的三間美容公司突然宣布暫停營業，已購買預繳美容服務的顧客因而未能使用有關服務。海關強調高度關注事件，並已成立專責隊伍作出跟進，務求盡快處理有關個案。如發現有商戶違反《商品說明條例》，海關會果斷採取執法行動；並提醒商戶須遵守條例的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。