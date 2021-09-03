官網艾未未天安門中指相有字無圖　M+終回覆：正納官方意見檢視

曾引起館藏爭議的西九文化區M+，快將於今年底開幕。《香港01》於上月中報道，翻查西九新推出的M+官網藏品目錄所見，曾遭建制陣營狂轟、中國異見藝術家艾未未的《透視研究：天安門》，雖仍可搜尋其蹤跡，但有別於同系列其他作品，網站未有上載作品照片，僅以文字交代其相關資料，亦未如早前以「打格仔」處理，意味已進一步收緊展示方式。

其餘涉及裸露的藝術作品，公眾亦僅能通過文字查閱；至於涉及六四的藏品，則仍然如常於網站展示。

事隔約半個月，M+發言人回覆稱，正參考電影、報刊及物品管理辦事處等有關當局給予的意見，檢視對某些作品圖像的處理方法。在檢視工作完成前，暫不會上載有關圖像至M+網站。



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西九近日推出全新的M+官方網站，準備迎接即將而至的開幕盛事，網站設計色彩豐富。(M+官方網站截圖)

西九於上月推出全新的M+官方網站，準備迎接即將而至的開幕盛事，當中設有多個欄目，包括《M+雜誌》，報道關於視覺藝術的資訊及藝術家訪談等，亦將以往的「M+藏品」頁面，移師至全新網站。

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《香港01》早前報道，翻查其藏品目錄，多個曾被點名的藝術作品仍然在線，惟大部分均獲「特別處理」，以曾引起廣泛爭議、被建制派批評指涉違《國安法》的艾未未《透視研究：天安門》為例，網站未見上載其作品圖片，但同系列的作品包括《透視研究：白宮》則仍可見相關的攝影照片複本。

西九主席唐英年月前回應館藏風波時曾指，會將「淫褻或不雅」M+藏品「打格仔」，當時相關展品隨即被加上「此作品涉及敏感內容，敬請觀眾斟酌觀看」的警告字句，但仍可點擊打開觀賞，惟現時則失去「芳蹤」，公眾僅能以文字了解作品。

艾未未《透視研究：天安門》以中指舉向天安門，曾被批評涉及國安法。(資料圖片)

剛獲頒「亞洲創變藝術者獎」的中國當代藝術家張洹，其知名作品《為無名山增高一米》，以裸體俯臥人疊人的藝術照聞名於世，當時亦同樣被西九「打格仔」，現時則只可查閱文字資料。

不過，涉及六四事件的相關作品則暫未殃及。知名攝影師劉香成當年拍攝的經典作品《情侶躲藏在立交橋下》及《送受傷的學生去醫院》仍然可見。



M+發言人回覆稱，M+藏品系列持續增長，其數碼化過程亦一直進行。該過程涉及M+對藏品數據的持續研究、豐富和詮釋。隨著M+獲得新作品、資訊及相關知識產權，博物館會定期更新其網站藏品系列。

M+ 正參考電影、報刊及物品管理辦事處等有關當局給予的意見，檢視對某些作品圖像的處理方法。在檢視工作完成前，暫不會上載有關圖像至M+網站。

張洹《為無名山增高一米》，1995（資料圖片）

西九管理層早次多次預告，M+將於本年底開幕，現正進入最後籌備階段，其大樓內的咖啡廳及餐廳亦已進駐，近日亦有不少市民前往M+外「打卡」。M+ 館長華安雅今年3月與傳媒預覽時曾表示，館方不會迴避與六四或反修例運動相關展品，事件引來建制派大力狙擊，質疑艾未未相關展品有違國安法，以及狠斥港府亂花公帑購置相關藝術品，要求註銷。捐售藏品的瑞士收藏家希克（Uli Sigg)當時回應指，大部分中國地區亦顯然包括部份香港人士，抱着相異目光看待藝術，惟當代藝術有別傳統，非旨在展示美好及和諧，反之是批判現實，甚至直揭瘡疤。

希克又提到，必須抱持好奇及開放思維，否則將不會欣賞當代藝術。希克又強調，收藏必須廣泛，甚至需包括邊緣作品，以反映全貌，而不是中間落墨；藏品也非全為展示公眾，而是為藝術歷史學家保留作研究之用。

▼西九M+博物館年底開幕▼

