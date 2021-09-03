炮台山東岸公園9.25揭幕　巨型維港英文字「打卡位」將亮相

港府早前啟動海濱城市設計研究，在港島北興建海濱長廊。其中位於炮台山的東岸公園本月25日啟用，其中一個主要景點，將為維港英文「VICTORIA HARBOUR」的巨型字體「打卡位」。

發展局海港辦事處與海濱事務委員會，去年舉辦海濱公共傢俬和「維多利亞港」字型藝術裝置兩個設計比賽，共接獲近100份參賽作品。當局今（3日）舉行頒獎典禮，20個作品已陸續放置在灣仔北、大角咀和炮台山的東岸公園等供市民享用和觀賞。

海濱事務委員會主席吳永順透露，維港巨型字型裝置設計比賽得獎作品正「埋尾」，公園開幕當日會亮相。



吳永順指出，多個海濱公共傢俬得獎作品的創意設計令維港海濱生色不少，過去幾個月他多次與委員以「路人甲」身份體驗作品，幾乎每個作品都已坐過，亦觀察到許多市民不只將有關作品視為傢俬，更將之當作藝術品，有許多互動、「打卡」，上載到Instagram。他希望今次比賽能推動更多創作，令海濱「段段有特色，處處有驚喜」。

他又指，海濱以「先駁通，再優化」方案，開放予市民享用，再陸續擺放藝術裝置，「製成一件先放一件」。他形容此舉有如「期間限定」，讓市民每次到海濱都有新鮮感。

作品取名「香港之光」 以中國傳統窗框和屏風工藝為靈感

年青建築師黃鋈暉和林熹敏以作品「香港之光」，贏得維多利亞港字型藝術裝置設計比賽獎項。二人以中國傳統窗框和屏風工藝作為靈感，利用空心設計勾畫出維港的英文「VICTORIA HARBOUR」，鼓勵公眾走入作品。

巨型字型藝術裝置勢必成為「打卡位」，日後遊人既可坐，又可站上去字母上拍照，與藝術互動共融。15個粗體字型的英文字母亦會發光，反映出維港夜景標誌性的燈光，在不同的天色下，呈現出不同感覺。

整個「香港之光」作品，長約40米、高約3米，從海港內亦清楚見到，作品將放置在炮台山的東岸公園。吳永順透露，公園將於本月25日啟用，進一步打通維港海濱，而得獎作品亦即將施工完成，昨夜亦已試燈，期望很快可預市民見面。

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至於海濱公共傢俬設計比賽，則有20組作品脫穎而出，現已陸續放置在大角咀海輝道海濱花園、毗鄰灣仔碼頭的「渡輪碼頭畔主題區」，及由前灣仔貨物裝卸區改造成的「水上運動及康樂主題區」。作品會至少放置1年，當局將因應市民反應及作品的保養情況，再決定會否延長放置期限。