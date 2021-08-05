樂韻悠揚海濱　西九鋼琴「音樂三輪車」逢周末與市民互動免費演出

西九藝術公園及海濱長廊，每逢周末都是不少港人熱愛休閒點，伴著黃昏餘暉天色斑斕，遊人在此飽覽維港兩岸景色，微風拂衣甚是怡人。為了豐富大眾在這熱點的體驗，有更多接觸藝術機會，西九文化區（西九）與香港環保設計師張瑋晉（Kevin Cheung）合作推出「音樂三輪車」。由張瑋晉利用再造物料親手製造的三輪車，載著一台香港製造的古老鋼琴，讓音樂人可以一邊表演，一邊穿梭於海濱長廊和藝術公園。



大家在海濱長廊聽到悠然的樂聲便會聚起來！ 設計師Kevin

三輪車滿載香港歷史記憶

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這架本地首創的「音樂三輪車」，將由八月起每周末於西九亮相，以鋼琴表演為主，並配合演唱者或其他樂器合奏。演出陣容包括爵士鋼琴家林天銘和陳健聰，結他手黃觀富和色士風手 Brian Yip，在五個指定地點奏起妙曼樂聲，歡迎大眾前來享受免費表演，拍照「打卡」。活動稍後將邀請本地不同音樂家，為香港新生代爵士樂手提供一個與市民分享音樂的流動平台。

這架由Kevin製造的「音樂三輪車」可容納一位單車手和兩位表演者，設計師希望三輪車能將不同的歷史連結，因此選用了不少香港五六十年代的舊物來打造這個互動裝置。

西九文化區呈獻「音樂三輪車」 圖片由西九文化區管理局提供

例如車身鋼琴是已結業百年老字號曾福琴行，於 1960 年代製造的摩利臣牌直立式鋼琴。Kevin表示早前在一個家庭取得這座棄琴，因為家中子女無興趣學琴，結果媽媽為有捨棄所愛。設計師邀請了三代均負責幫曾福調琴的師傅重新調音，耗時三個月改造而成。琴凳則是以灣仔藍屋保留下來的木樓梯為原材料，而車身佈置了數個從收藏家購入的布袋，這些都是來自97年前香港義勇軍棄置的配備。

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民（左一）、爵士鋼琴 家林天銘（左二）、色士風手 Brian Yip（右二）、香港環保設計 師及「音樂三輪車」設計者張瑋晉（右一）(賴家俊 攝)

讓更多大眾認識藝術

西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民表示，疫情讓大家有更多不同藝術體驗，表演藝術由過往只局限於室內，而擴展至線上觀賞甚或不同形式戶外體驗。鋼琴表演過往多局限於室內演奏，其實可以有不同方式體驗，所以推出這次互動演出，把西九表演藝術帶至戶外，讓音樂演奏可與大眾有更多交流，讓訪客在離開西九時可以獲得更多藝術體驗。

『音樂三輪車』沿著海濱長廊及藝術公園遊走，讓訪客與表演者有更多近距離的互動和交流，與民同『樂』。 西九文化區管理局表演藝術行政總監譚兆民

【演出地點】

【節目詳請】

日期： 2021 年 8 月至 10 月（每逢星期六及日）

時間︰ 下午 5 時 30 分至 6 時 30 分

地點︰ 西九文化區海濱長廊

路線： 「音樂三輪車」將在傍晚時分於藝術公園內遊走一小時，並在五個指定地點表演音樂。

費用︰ 免費



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