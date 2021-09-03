悅榕莊等3美容公司突停業　消委會收約200宗投訴　最高損失39萬元

卓悅美容有限公司的「悅榕莊」、「Dr.Protalk」及「水云莊」前日（1日）突然公布，因內部重整而暫停營運，已預約的療程將自動取消。消費者委員會今晚（3日）表示，共接獲651宗相關查詢，以及198宗投訴個案，主要涉及未能與該公司聯絡以追討損失，牽涉的平均金額約為3.6萬元，最高1宗牽涉金額達39萬元，敦促負責人盡快清楚營運情況。



共接獲651宗查詢

「悅榕莊」、「Dr.Protalk」及「水云莊」於9月1日突然結業，不少消費者在Facebook群組控訴，購買了高額美容院套票，擔心會變「廢紙」。消委會今日表示，共接獲651宗有關查詢，以及198宗相關投訴個案，主要涉及未能與該公司聯絡以追討損失，牽涉的平均金額約為3.6萬元，比一般美容服務投訴的平均金額2.5萬元為高，當中最高1宗牽涉金額達39萬元，敦促相關美容集團負責人，盡快清楚交代其營運情況。

消委會表示，與海關緊密聯繫，讓執法機關審視相關投訴個案有否觸犯《商品說明條例》，如有需要會採取執法行動，保護消費者權益。該會續指，假如美容院最終結業，商戶有責任盡快通知每名顧客其剩餘的預繳款額、尚未使用的服務，以至如何處理預繳套票等安排。

消委會提醒應盡向信用卡銀行提出索償以減輕損失

消委會引述美容業指，業界設有消費安全網，一旦有美容院結業，受影響顧客可轉到其他指定的美容院繼續接受療程或美容服務。不過消委會亦提醒，消費者須留意是否有選擇接收美容院的權利、轉介後如何計算及處理已預繳的金額，以至會否附帶嚴苛條款。

另外，消委會又提醒，預繳式消費有一定的兌現風險，故預繳任何產品及服務套票前，須先考慮實際需要，留意退款及退貨服務的相關條款，才決定是否選購；之後亦應妥善保留服務合約、收據及服務紀錄等文件，每次接受美容服務後，亦應要求美容院提供該次療程及使用金額的紀錄，方便日後追討賠償。因應是次受影響的顧客，消委會表示，如消費者用信用卡付款，應盡快了解信用卡接受索償申索時限，把握時間提出索償以減輕損失。

消委會指，在疫情下雖然美容業曾停業多時，但今年首7個月，仍接獲581宗涉及美容服務的投訴，直言情況令人關注。消委會期望，強制性冷靜期的相關條例，能早日提交立法會討論及通過，若冷靜期能成功立法，相信對消費者的權益有更大保障。