海外醫生｜陳肇始重申修訂為增公營醫療醫生　設平台研增培訓名額

港府計劃放寬引入海外醫生門檻，條例在立法會審議之際，本周二（31日）港府突然召開記者會，再提出三大修訂，進一步放寬海外醫生「准入」門檻，較原方案更為寬鬆，包括准許非港人的專科醫生回港執業。

食物及衞生局局長陳肇始今天（4日）在電台節目重申，即使放寬門檻，仍會確保本地醫生接受實習、專科培訓不受影響。由於整體培訓名額有需要增加，當條例通過之後，港府會建立平台，與醫院管理局、衞生署、醫學專科學院商討培訓情況及名額。



陳肇始在商台節目《政經星期六》表示，近日再為《醫生註冊條例》提出三大修訂，是因在立法會法案委員會召開三次會議後，大部分委員認為政府原本方案「太窄」，無信心可以吸引到足夠醫生，尤其是專科醫生。

當局亦收到病人組織、公眾人士意見。港府就這些建議作出討論，結果在行政會議通過作出修訂。她重申放寬海外醫生來港目的只有一個，就是吸引更多非本地醫生到公營醫療機構執業。

她續指，由於有醫生離開醫管局，部份專科缺人影響服務，因此欠缺培訓導師，故決定容許非港人專科醫生來港，補充人手。

陳肇始表示，放寬門檻後亦會確保本地醫生接受實習、專科培訓不受影響。（資料圖片／盧翊銘攝）

強調修例不影響本地醫科生實習及專科培訓機會

另一項修訂涉及准許未完成實習的港人醫科生回港實習，陳肇始解釋，以往到外國推廣海外醫生計劃時，有當地醫科生反映畢業後，實習遇到難題，包括很遲才獲分配實習，或需去偏遠地點，部份人稱希望回港實習。

她指，已向醫管局了解，本港醫科生實習崗位足夠，料修例後也不會影響本地醫生實習、培訓專科的機會。但由於整體培訓名額需增加，當條例通過之後，政府會建立一個平台，與醫院管理局、衞生署、醫學專科學院商討培訓情況及名額。

她又指，由於回港實習涉及公共資源、培訓資源，因此今次只會准許屬港人的醫科生回港實習。她強調，修例後醫生質素亦不會受影響，因為需畢業於認可的醫學院，又會認可其專科資歷。被問到修例後可以增加多少名醫生，她稱較難評估數字，需視乎新方案是否吸引，亦受到醫管局、衞生署的職位空缺數量影響，「唔係無限量咁嚟。」