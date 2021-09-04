朗屏站巴士總站九部巴士錢箱遭爆竊　一男子被捕檢5,000元現金

元朗朗屏站巴士總站爆出巴士錢箱盜竊案。一名32歲男子清晨3時許，在元朗朗屏站巴士總站被捕，涉盜取巴士錢箱。

消息指，有巴士公司職員發現男子形跡可疑後報案，警方截查時，男子後檢獲5,000元現金，涉車內盜竊被捕。事件在巴士業界廣泛流傳，指涉案男子是以鎖匙開錢箱，偷取9個錢箱內現金。



巴士錢箱位於司機位旁，並貼有告示指切勿盜竊。（資料圖片／盧翊銘攝）

消息指，一名姓黃36歲男子，在元朗朗屏站巴士總站形跡可疑，被巴士公司職員懷疑盜取巴士錢箱報案。警方於清晨3時14分接獲報案，到場後截查該男子，檢獲現金約5,000元，初步調查男子涉嫌車內盜竊被捕，交由元朗警區刑事調查隊第三隊跟進。

多架巴士錢箱內現金被盜，朗屏站巴士總站今早（4日）有人調查。

事件在巴士業界廣為流傳，消息指，涉事男子以鎖匙開錢箱，盜取9個錢箱內的現金。朗屏站巴士總站全部路線均為九巴和龍運營運，包括7月新投入服務的九巴星級尊線豪華巴士P968。

九巴回覆時表示，清晨約3時，九巴職員在朗屏站巴士總站巡查時，發現一名形跡可疑男子開啟巴士錢箱，於是報警處理，警員到場將該名涉案男子拘捕。

▼豪華巴士「星級尊線」P968首日投入服務▼

