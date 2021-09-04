海外醫生｜陳肇始：政府尊重專業自主　醫專把關角色無根本性改變

政府擬引入非本地培訓醫生免試來港執業。食物及衞生局局長陳肇始昨（3日）傍晚與香港醫學專科學院院務委員會成員會面，就草案修訂交流意見。她表示，政府尊重專業自主，日後特別註冊的申請人不論是否香港永久性居民，其專科資格均須由醫專認可，醫專作為專科資格把關者的角色並沒有任何根本性的改變。她又稱，政府未來會繼續與各持份者溝通，包括年輕醫生及醫學生，希望立法會議員及社會各界能支持有關修訂。



就醫專成員提出對本地醫科畢業生就業前景、非本地頒授專科資格的認可及有關專科培訓事宜的意見，陳肇始強調修例目的是在確保醫生質素的前提下，紓緩公營醫療機構醫生人手不足的問題。她指政府明白公眾關注非本地培訓醫生的質素，故特別註冊醫生日後須受多重監管，包括其專科資格須獲醫專認可或頒授。

陳肇始稱，政府一直積極投放大量資源增加本地兩間醫學院的醫科培訓學額，由2008/09學年的每年250個增至現時每年530個，正積極考慮在大學教育資助委員會下一個3年規劃期內進一步增加醫科培訓學額。醫管局將為所有合資格的本地醫科畢業生提供實習崗位，亦會全數聘請通過實習的本地醫科畢業生，並為他們提供專科培訓。醫管局亦會利用政府的特定撥款，以編外職位聘請非本地培訓醫生，以免影響本地培訓醫生的招聘及晉升。

她重申，政府尊重專業自主，日後特別註冊的申請人不論是否香港永久性居民，其非本地頒授的專科資格均須由醫專按現有機制認可，醫專作為專科資格把關者的角色並沒有任何根本性的改變。

陳肇始強調修例目的是在確保醫生質素的前提下，紓緩公營醫療機構醫生人手不足的問題。（資料圖片／李澤彤攝）

食衞局亦計劃成立一個全新平台，邀請醫管局、衞生署及醫專代表以今年稍後公布的專科人力推算結果為基礎，共同商議包括培訓學額和所需配套等專科培訓事宜。陳肇始指，政府會按需要提供額外資源以支援專科培訓。政府將與醫管局商討專科培訓分配機制，盡可能兼顧本地與非本地醫生。

政府表示，已舉行超過30場諮詢會，會見約70個團體的代表，包括香港醫務委員會、醫專、香港醫學會、兩間本地醫學院、病人組織、教育界及家長組織等。在聽取各持份者的意見後，政府未來會繼續與各持份者溝通，包括年輕醫生及醫學生，希望立法會議員及社會各界能支持有關修訂，讓草案早日獲立法會通過。