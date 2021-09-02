強制檢測｜國泰貴賓室染疫職員曾訪14個地點　曾同場市民須覆檢

國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」47歲女職員於上月中染疫，被驗出帶L452R變異病毒株。她在潛伏期的行蹤豐富，遍佈逸東商場、機場一號客運大樓、東堤灣畔、東薈城等，當中涉及7間餐廳，包括大家樂、莆田及必勝客。食物及衞生局今晚（2日）公布，共14個地點被納入強制檢測公告，有關人士須於9月5日前接受覆檢。



▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢測地方▼



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當局表示，該名47歲女子為涉及L452R變異病毒株的本地個案，於指定期間曾身處14個指明地方的人士需要再次進行檢測。當中包括在7月25日至8月16日期間，她工作的赤鱲角香港國際機場一號客運大樓7樓國泰貴賓室寰宇堂，同場人士須強制檢測。

翻查紀錄，她乘坐過的兩條巴士路線的乘客及員工亦需檢測，包括任何在指定時間內曾乘搭龍運巴士S65及N64的人士。

此外，共有7間食肆上榜，包括東涌逸東商場大家樂、潮東廊及世窗冰室；東堤灣畔地下必勝客；機場一號客運大樓Gordon Ramsay Plane Food To Go、美心can.teen、莆田，在指定時間內曾到訪的人士需檢測。

▼8月16日東涌逸東（二）邨美逸樓圍封強制檢測▼



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至於8月12日下午2時至下午5時期間曾身處東涌東薈城的人士、8月15日下午6時至下午8時期間曾身處東涌逸東商場地下香港街市——逸東邨的人士、曾於8月12日下午2時至下午4時期間曾到東涌港鐵東涌站恒生銀行的人士，以及8月14日上午10時至中午12時期間曾身處逸東商場地下鋪創興銀行的人士，全部須再接受強制檢測。

受檢人士若在8月31日至9月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。政府明日（25日）東涌北公園七人硬地足球場、東涌東薈城露天廣場及東堤灣畔公共空間、東涌逸東（二）邨美逸樓地下對出空地，以及香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區（北）增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務。

▼8月17日東涌東薈城等再次強制檢測▼



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▼與愉景灣觀霞樓相關個案的受檢人士排隊檢測▼

