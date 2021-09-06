悅榕莊等3美容公司停業　袁海文接900苦主求助　總額超過5700萬

卓悅美容有限公司旗下「悅榕莊」、「Dr.Protalk」及「水云莊」日前突然暫停營運，民主黨消費者權益政策發言人袁海文今日（6日）在港台節目《千禧年代》指，至今共接獲900宗求助，總額超過5700萬元，涉款最高單一個案更達100萬元。他指，正協助部份苦主向發卡機構申請退款，但有銀行以消費者用分期付款為由拒絕，亦有銀行指涉事公司為暫停營運而非正式結業，拒絕受理。



旺角好望角大廈的「悅榕莊」已暫停營業。（余俊亮攝）

幫襯20年苦主買高價醫學美容療程 涉款達100萬

袁海文指，至今早9時共接獲900宗求助，個案涉及的款項介乎2500元至100萬元，總額超過5700萬元。當中涉及100萬元的個案為惠顧該公司20年以上的客人，主要購買高價的醫學美容療程。

他指一直未能聯絡涉事公司，部份苦主的單據等文件紀錄仍存放在有關公司，他們難向信用卡的發卡機構申請退款。他指，有苦主可以根據信用卡退款機制獲退回款項，不過需要視乎發卡機構的服務、提供的單據等證據是否足夠。

卓悅美容旗下悅榕莊等三個美容品牌公司突停業，包括Dr.Protalk。（資料圖片／王譯揚攝）

建議更全面規管美容院 提高發牌及資金要求

他說，有銀行以「分期」為由拒絕退款，他強調若商戶未能提供服務，銀行需要根據機制要求商戶交代，有關金額亦要退回消費者，不過消費者仍須負起定期還款責任。而部份單據有到期日，若已經過期亦難獲退款；亦有發卡機構指因公司為暫停營運，而非結業，拒絕受理退款申請。他指，根據現有資料，料涉事公司向清盤方向走，短期內難再提供服務。他建議日後應更全面規管美容院，包括發牌、資金要求等。