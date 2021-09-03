消費券｜Tap & Go系統又出事　用戶斥餘額難清零　僅一個解決辦法

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】自電子消費券接受市民登記以來，Tap & Go的系統問題一浪接一浪，繼網絡大塞車讓市民飲咖啡、用戶誤被扣款至負數後，再有讀者向《香港01》投訴指，Tap & Go的消費券使用至數十元餘額後，無法完成超出該餘額的交易。

Tap & Go回應指，用戶可等待第二期3,000元消費券發放後，與第一期餘額一併使用。而系統屆時亦開放充值功能，用戶可於Tap & Go主帳戶轉帳至消費券帳戶，但金額不得多於3,000元。即用戶最快於10月1日，才有望將所有消費券的金額清零。



用戶︰無法完成超出消費券餘額的交易

Tap & Go的系統問題一浪接一浪，有讀者向《香港01》投訴指，Tap & Go的消費券銀包餘額僅剩數十元，無法完成超出該餘額的交易。除非讀者的消費金額與銀包餘額相同，否則難以將消費券「清零」。雖然現時部分商戶接受分單扣款，但仍對用家帶來不便，而讀者亦不願刻意花費大金額分單，為扣減餘下的數十元餘額。

當AlipayHK用戶的交易，超出消費券銀包的金額時，系統將自動從綁定的銀行帳戶扣款。（讀者提供）

另外3間平台均可將餘額清零

若以同樣情況，相比另外3間儲值支付平台，八達通可扣至負錢，而AlipayHK及Wechat Pay HK，亦可自動從綁定的銀行帳戶扣款，並不會出現需分單付款，或無法將餘額清零的問題。即該系統問題僅Tap & Go獨有。

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Tap & Go︰第二期消費券發放當日開放充值功能

Tap & Go回應指，在一次性充值期限內，若用戶的Mastercard主帳戶級別為「Lite」、「Plus」或「Pro」，則可一次性及充值金額不多於3,000元，轉帳至消費券的Mastercard或銀聯帳戶。

不過Tap & Go指，充值期限為第二期消費券發放至帳戶當日，直至消費券的計劃到期日，而其他充值渠道全不適用；建議用戶可待第二期3,000元消費券發放後，與第一期餘額一併使用。

換言之，若用戶不願分單付款，首批於7月14日至17日登記的市民，則需等待至10月1日第二期消費券發放後，才可使用充值功能，有望將所有消費券餘額清零。

▼8.1電子消費券發放首日情況▼

