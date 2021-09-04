禁電子煙｜港府夠票全禁續打輿論戰　陳肇始︰無煙香港是最終目標

立法會下周五（10日）將繼續審議《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，在民建聯全投支持票下，港府目前可謂已經「數夠票」，料全禁電子煙及加熱煙的草案可獲通過。

食物及衞生局局長陳肇始今天（4日）在電台節目，繼續大打輿論戰。她強調任何危害健康的東西，無論危害多與少也應制止，不讓其流入香港。她說，因沒有一個所謂安全的標準，故電子煙和加熱煙都應全禁。

她又指，港府已訂立目標，希望2025年將吸煙率降至7.8%，但強調並非盲目追求數字，「數字背後是每一條人命。」



陳肇始重申政府立場是全禁電子煙和加熱煙。（資料圖片）

陳肇始在商台節目《政經星期六》表示，政府對控煙工作一直不遺餘力、不斷推進，因吸煙會帶來不同慢性病、癌症，衝擊負荷已經非常大的公營醫療系統，希望藉控煙去減少醫療開支及壓力。

重申電子煙和加熱煙都應全禁

她稱，慢性病已佔所有病比例逾半，港府已訂立防控策略，承諾在2025年於不同範疇，包括煙酒、健康飲食等方面，都需減低指標，其中吸煙率需由現時的10%減至7.8%。她強調當局不是盲目追求數字，「而是在數字背後是每一條人命。」

她又直言，任何危害健康的東西，無論危害多與少也應制止，不讓其流入香港。她強調港府將市民健康放於首位，由於沒有所謂安全的標準，故電子煙和加熱煙都應全禁。

陳肇始強調任何危害到健康的東西，無論危害多與少，也應制止，故不應規管電子煙和加熱煙，而應全禁。（資料圖片／李澤彤攝）

港府將更大力控煙

被問到修例草案是否已經「數夠票」，陳肇始指，當局會盡力解說，爭取議員支持，而大學校長、醫學界等，都支持港府在今屆立法會會期內，完成這條例的審議。對於有旅遊業界人士指，如全禁電子煙和加熱煙，將影響旅客來港意欲。陳肇始稱，任何國家都有自己的法例，最重要是公開透明，令旅客在來港前，已得悉這項法例。

陳肇始續指，另類煙草產品外型吸引，又標榜可以戒煙，政府擔心會吸引青少年，一旦開始吸食便很難戒煙，對控煙工作有難度。港府日後將會更大力控煙，措施包括預防二手煙，並以新方式協助市民戒煙等。她稱，無煙香港是最終目標，政府會繼續多管齊下控煙。