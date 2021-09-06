悅榕莊停業民建聯接250宗求助涉款千萬　苦主：前一日仲積極推銷

卓悅美容有限公司旗下「悅榕莊」、「Dr.Protalk」及「水云莊」早前突然暫停營運，不少消費者擔心套票變廢紙。民建聯今日﹙6日﹚表示收到250宗求助，包括8名員工，涉款約1,000萬元，最大單一苦主涉款20萬元。民建聯指，部份苦主以分期付款方式繳費，由於店方目前只是「停業」，銀行不肯讓苦主停止供款，促請美容公司盡快交代是否結業。

有苦主表示，今年8月底到悅榕莊時，店員仍不斷游說購買新療程，｢頭髮﹙療程﹚都sell埋。｣她表示，雖然當時沒買新療程，但5月中購買2萬多元的美容療程，至今仍需分期付款，未能停止，連同之前已買療程，還有逾百次療程未做，合計6萬多元。



停業前硬銷新療程：頭髮﹙療程﹚都sell埋

苦主何女士2015年開始光顧悅榕莊，不時購買新療程，今年3月底支付9,000多元買新療程，5月中再分期付款購買2萬多元的美容療程。她表示，8月底接受療程後，平時完成簡單手續便可離開，但當日職員落力游說，「頭髮﹙療程﹚都sell埋」，認為情況與平日有異。

銀行拒絕暫停供分期 苦主求助無門

何稱，現時每月仍需支付900元，銀行知情後表示不能中止供款，直至還清約2.2萬元餘款為止。她續指，連同之前已購買的療程，仍有過百次療程未完成，估計損失約6萬元。

另一位苦主何先生表示，其妻子光顧悅榕莊近10年，一直以為可靠，近日曾向消委會求助，但由於悅榕莊現只屬「暫停營運」，未正式結業，未能提供具體協助。

葛珮帆促負責人盡快交代

民建聯立法會議員葛珮帆表示，至今接獲250宗相關求助，有8人為員工，一共涉款約1,000萬元，最大損失的求助涉20萬元。她表示，現時未能聯絡悅榕莊等公司的股東，批評對方「兩頭唔到岸」，停運又未結業，促請負責人盡快交代情況。她又稱，會將個案轉交海關及勞工處跟進。

8名員工被拖欠薪金佣金 共涉24萬元

香港美容從業聯會表示，該8名受影響員工，被拖欠薪金介乎1.5萬至6萬元，當中包括佣金，總共涉24萬元。該會表示，聯會一共有3,000多名會員，包括不少美容業顧主，願意無條件地為受影響消費者補償，免費提供服務；亦會聘用受影響員工，不過前題是悅榕莊等公司需正式宣布結業，然後向受影響人士提供相關證明。