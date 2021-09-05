新冠疫苗｜打首劑人數又跌穿2萬人水平　預約僅6000人數創新低

本港新冠疫苗接種計劃由2月底開展，今日（4日）已是第192日。政府公布，今日共有約43,200人接種了疫苗，當中38%、16,500人是打首劑，再次跌穿2萬人關口，再創近三個月新低。已接種第一針的人數約424.4萬，佔可接種人口63%。



今日只有6,000人預約接種，比昨日減1,100人，是政府3月以來開放預約及接種後，單日預約人數新低；科興及復必泰疫苗各自的預約人數，亦同創最低記錄。



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



+ 14

累計逾424萬人已打疫苗

根據政府公布，今日共有43,200人接種疫苗，比昨日減少約14,000人，而過去7日則平均每日有54,169人接種疫苗。今日接種人士中，有35,600人是接種復必泰疫苗，而7,600人是接種科興疫苗；而接種第一劑及第二劑分別有16,500和26,700人。

政府又指，接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約7,842,300劑疫苗，已接種第一劑疫苗的人數為4,244,800人，其中3,597,400人已打第二針。當中科興疫苗總共接種2,880,000劑，復必泰疫苗則有4,962,200劑。

▼8月25日市民接種疫苗▼



+ 1

兩款疫苗預約人數同創新低

社區疫苗接種中心的整體接種率方面，科興疫苗及復必泰疫苗同為96%。而網上預約接種第一劑和第二劑人數方面，共有6,000人預約，比昨日減1,100人。當中，科興疫苗預約人數為900人，自開放預約以來首次跌穿1,000；而復必泰疫苗預約人數則為5,100人。

而翻查數據，今日預約人數是創疫苗接種以來最低的紀錄，而科興及復必泰疫苗的預約人數亦同創新低。

14人昨打針後副作用入院

另外，昨日共有14宗由社區疫苗接種中心、醫院管理局轄下的指定普通科門診診所或衞生署轄下診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中8人已經出院，2人留院觀察，3人不遵從醫生勸告自行出院。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼

