新冠疫苗｜單日5.7萬人打針　預約人數僅7,100人創近半年新低

本港新冠疫苗接種計劃由2月底開展，今日（4日）已是第191日。政府今日公布，截至今日晚上8時，共有約57,100人接種了疫苗；已接種第一針的人數為422.8萬，佔可接種人口62.8%。另有約7,100人預約接種時間，是自3月底復必泰疫苗（BioNTech）暫停預約及接種後，預約人數的新低。

當局又指，昨日（3日）共有27宗由社區疫苗接種中心、醫院管理局轄下的指定普通科門診診所或衞生署轄下診所送院的個案，其中25人已經出院。



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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根據政府公布，截至今日晚上8時的過去24小時，共有約57,147人接種疫苗，比昨日增加約1,100人，而過去7日則平均每日有55,275人接種疫苗。今日接種人士中，有42,856人是接種復必泰疫苗，而14,291人是接種科興疫苗；而接種第一劑及第二劑分別有22,884和34,263人。

政府又指，接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約7,798,912劑疫苗，已接種第一劑疫苗的人數為4,228,220人，其中3,570,692人已打第二針。當中科興疫苗總共接種2,872,400劑，復必泰疫苗則有4,926,600劑。

▼8月25日市民到接種疫苗▼



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社區疫苗接種中心的整體接種率方面，科興疫苗及復必泰疫苗同為97%。而網上預約接種第一劑和第二劑人數方面，科興疫苗預約人數為1,300人；而復必泰疫苗預約人數則為5,900人。今日預約人數是自3月底以來新低，惟當時是因復必泰疫苗暫停接種及預約，僅剩科興疫苗供市民預約。

另外，昨日共有27宗由社區疫苗接種中心、醫院管理局轄下的指定普通科門診診所或衞生署轄下診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中25人已經出院，一人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼

