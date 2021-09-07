九龍塘兩時鐘酒店等14場所強制檢測　外遊返港確診者離港前曾到訪

衞生防護中心周一（6日）表示，正調查居於日出康城2A期—領都2座的一名42歲女居民，外遊美國返港後初步確診，並帶L452R變異病毒株，暫列輸入個案。由於患者在過去21天曾在本港居住，她工作的紅磡寶益珠寶有限公司等14個場所，被納入強制檢測公告。



名單包括患者在離港前曾光顧7間食肆，包括觀塘APM「茶木．台式休閒餐廳」、觀塘成運工業大廈「泰坊」、西貢「Cozy Coffee」，以及現於康城商場、多次獲於米芝蓮「摘星」的鹵水鵝店「陳勤記鹵鵝飯店1948」等；她亦曾到九龍塘兩間酒店，分別為「漫春天精品酒店」以及「異風情精品酒店」，翻查網上資料，兩間均為時鐘酒店。另外，她曾乘坐新巴往來日出康城和尖沙咀的796X線巴士，又曾身處環亞機場貴賓室，全部都列入強制檢測名單。



▼9月6日強制檢測公告詳情▼



女患者周日回港檢測呈初步確診

衞生防護中心周一晚表示公布，正調查一宗涉及L452R變異病毒株的初步確診輸入個案，涉及一名42歲女病人，居於將軍澳日出康城2A期—領都2座。病人於8月24日前往美國，本周日（5日）回港。中心指，病人出發前於8月22日，在香港接愛的檢測結果呈陰性，但回港時在機場抽取樣本檢測，結果則呈初步陽性。

由於涉及L452R變異病毒株，患者居住的領都2座周一晚需封區檢測，而她在潛伏期曾到的14個指明地方，均被納入強制檢測公告。

7間食肆上榜 包括米芝蓮陳勤記鹵鵝飯店

根據食物及衞生局的強制檢測公告，患者曾到14個場所，包括7間食肆，分別為觀塘APM的「錦麗」及「茶木．台式休閒餐廳」、觀塘成運工業大廈「泰坊」、西貢「Cozy Coffee」、康城The LOHAS「譽居」及「京滬‧佳餚」，以及現於康城商場、多次於米芝蓮「摘星」的老字號鹵水鵝店「陳勤記鹵鵝飯店1948」。

九龍塘異風情精品酒店及漫春天精品酒店上榜

女患者工作的紅磡富高工業中心A座的寶益珠寶有限公司，也納入強制檢測名單。她曾到另外四個場所也上榜，包括機場環亞機場貴賓室（離境大堂，鄰近 1 號閘口）、九龍塘又一城、九龍塘異風情精品酒店及漫春天精品酒店。另外，她又於不同時段及日子，乘坐途經紅磡的新巴796X線，料是往返住所及公司。

公告列明在指定日期及時間到訪上述14個場所人士，最遲本周三（8日）接受檢測。為謹慎起見，已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士，亦須接受上述強制檢測。

▼9.6日出康城領都2座封區強制檢測▼



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上述個案之外，因應之前另一宗涉L452R變異病毒株，又曾於香港居住的非本地確診個案，有2個地方亦再次上榜，分別為跑馬地香港足球會咖啡廳，以及灣仔天樂廣場Pinnacle Performance。

當局又修訂周日發出的強制檢測公告中的一個指明地方，原為天水圍天恩路12號嘉湖海逸酒店第一期，改為天水圍天恩路18號嘉湖海逸酒店第二期。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至9月7日)▼

