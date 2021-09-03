73歲老翁涉違強制檢疫令　深圳灣過關被截　判監14日緩刑一年

一名73歲男子本須在家中強制檢疫14日，但在去年7月7日檢疫令未屆滿時，擅自離開檢疫地點。老翁最終於深圳灣出入境管制站，被入境事務處職員截獲。他今（3日）在屯門裁判法院被判監14日，緩刑12個月。

截至今日，共有180人因違反檢疫令被定罪。



一名73歲男子去年在深圳灣出入境管制站被發現違反強制檢疫令。 （資料圖片／梁鵬威攝）

衞生署指，違反強制檢疫令的73歲男子，本訂明必須在家中接受強制檢疫14日，但檢疫令未屆滿，他就在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，在去年7月7日離開檢疫地點，並在深圳灣出入境管制站被入境處人員截獲。

涉事老翁今日於屯門裁判法院被判處監禁14日，緩刑12個月。衞生署發言人表示，判刑非常清楚指出，違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾，應遵守相關規例。截至今日，共有180人因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期，或罰款最高1.5萬元不等。

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