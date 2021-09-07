強制檢測｜5校爆流感上榜　涉元朗太陽島及烏溪沙英基幼稚園等校

新學年開學未夠一周，五間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，被納入強制檢測公告：元朗樓鄰舍輔導會元朗幼兒園、元朗形點 II太陽島英文幼稚園 (元朗分校)、大埔崇真會安仁幼兒學校、馬鞍山英基國際幼稚園 (烏溪沙)、以及深水埗聖公會基福小學就讀四年級的師生。任何在8月24日至9月6日期間曾身處上述地方超過兩小時的人士，最遲本周三（8日）接受檢測或最遲本周五（10日）交回樣本瓶。



公告指有五間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，被納入強制檢測。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

四間幼稚園為鄰舍輔導會元朗幼兒園、太陽島英文幼稚園 (元朗分校)、大埔香港崇真會安仁幼兒學校及馬鞍山英基國際幼稚園（烏溪沙）。任何在8月24日至9月6日日期間曾身處上述地方超過兩小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客， 須於本周三（８日）或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本周五（10日）前交回已採 樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在9月4日至6日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

8月24日及9月6日期間曾處於深水埗長沙灣道的聖公會基福小學指定4年級學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），需要在本周三（８日）或前接受檢測。如果在9月4日至6日期間已經檢測，則獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼9.6日出康城領都2座封區強制檢測▼

